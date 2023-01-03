شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم سيتوقف علي أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام 7 Windows الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحتاج أصحاب الأعمال والموظفون الذين ما زالوا يستخدمون متصفح Chrome من جوجل على إصدار أقدم من Windows إلى الترقية Windows 10، وذلك بسبب تعيين Google على إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على Windows 7 الأسبوع المقبل.

كان لدى جوجل خططًا في البداية لوقف الدعم في 15 يوليو 2021، ولكن بسبب Covid-19، أجلت الموعد النهائي أولاً إلى 15 يناير 2022 ثم إلى 10 يناير 2023.

ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام Windows 10 أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات Chrome المستقبلية، وقد يكون Windows 7 قديمًا، لكنه لا يزال مستخدمًا بواسطة ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم، وفقًا لإحصائيات NetMarketShare، فإن 14 % من أجهزة Windows العالمية كانت ولا تزال تعمل بنظام Windows 7 في ديسمبر 2021، وفقاً لصحيفة "مترو".

قالت جوجل: "ستستمر الإصدارات القديمة من Chrome في العمل، ولكن لن يتم إصدار تحديثات أخرى للمستخدمين على أنظمة التشغيل هذه، وإذا كنت تستخدم حاليًا Windows 7 و Windows 8 / 8.1، فيجب الانتقال إلى إصدار Windows مدعوم لضمان استمرار تلقي آخر تحديثات الأمان وميزات Chrome ".

ربما تجنبت العديد من الشركات الصغيرة الانتقال إلى Windows 10 بينما قد لا تكون المؤسسات الأكبر على استعداد لدفع تكلفة الترقية.

أوضح ماكس كريستوف، المدير الهندسي في Google Chrome في نوفمبر من عام 2020: "كان الانتقال إلى Windows 10 جزءًا من خارطة طريق العديد من المنظمات لهذا العام، ولكن مع ظهور أولويات جديدة لفرق تكنولوجيا المعلومات، سمعنا أن 21٪ من المؤسسات لا تزال في طور الانتقال إلى Windows 10".