شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يعنى إطلاق أبل ساعتها Watch Urtla بشاشة micro-LED فى 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أول ساعة ذكية قوية تابعة لها - Apple Watch Urtla العام الماضي، حيث تتميز الساعة الذكية بأكبر شاشة عرض على الإطلاق في أبل Watch، وقد ظهر الآن تقرير جديد على الإنترنت يكشف عن بعض التفاصيل حول خليفته.

ووفقًا لما أوردته MacRumours، قال المحلل التكنولوجي Jeff Pu إن شركة أبل قد تطلق منتجين بارزين في عام 2024، وقد تطلق الشركة أبل Watch بشاشة LED صغيرة و AirPods بسعر أقل.

وفي مذكرة بحثية لشركة الاستثمار في هونج كونج هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز، قال بو إن شركة آبل قد تضيف شاشة LED صغيرة بحجم 2.1 بوصة في طراز 2024 من أبل Watch Urtla، مع زيادة حجم الشاشة ، ستعمل الشركة أيضًا على زيادة مستويات السطوع مقارنة بطرازات أبل Watch المزودة بشاشات OLED.

وتأتي أبل Watch Urtla في علبة واحدة من التيتانيوم بقطر 49 ملم - أكبر شاشة صنعتها أبل للساعة، وتأتي أبل Watch Urtla مع أحزمة جديدة تمامًا مصممة لتحمل الظروف القاسية بالإضافة إلى تحمّل الرياضيين، وتقدم شاشة أبل Watch Urtla مستويات سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

وتتميز أبل Watch Urtla بتتبع GPS محسّن، ويوفر زر الإجراء وضع التمرين بضغطة واحدة على أبل Watch Urtla، ويمكن تخصيص زر الإجراء لأداء مجموعة من الوظائف على أبل Watch Urtla.

ويضيف التقرير أيضًا أن شركة آبل قد تطلق أيضًا سماعات AirPods منخفضة السعر من المحتمل أن يطلق عليها اسم "AirPods Lite"، وسيتنافس ما يسمى AirPods Lite مع سماعات الأذن TWS ذات الأسعار المعقولة من أمثال Samsung و Jabra و Sony و Nothing.

ومع ذلك ، لم يكشف Pu عن أي معلومات ، مثل ميزاته أو تصميمه ، حول المنتج ، لكنه قال إن المنتج "منتج بسعر أقل" للتنافس مع سماعات أذن غير تابعة لشركة أبل.