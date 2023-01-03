شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التغيرات الثورية فى "تويتر" مستمرة.. خطوة مرتقبة هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن استحوذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على منصة "تويتر" في أكتوبر الماضي، والتغيرات الدراماتيكية تتولى، والحلقة الأحدث فيها ستتم في وقت لاحق من يناير الجاري، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وأعلن إيلون ماسك أن نظام التنقل في "تويتر" سيتغير هذا الشهر.

وسيسمح النظام الجديد لمستخدمي موقع التدوين المصغر بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات و"الترندز" (الموضوعات الأكثر رواجا).

وبعدما أشارت تقارير إخبارية إلى هذا النظام، أكد إيلون ماسك في تغريدة وجوده.

وأوضح أن النظام الجديد سيكون أسرع من النظام الحالي في عملية التنقل، وستكون جانبية وليست طولية، وستتيح التنقل بين الموضوعات الموصى بها للمستخدم وتغريدات الحسابات التي يتابعها و"الترندز" والموضوعات.

وقال إيلون ماسك إنه حتى ذلك الوقت، سيكون بوسع المستخدمين الاعتماد على الأدوات الحالية المتمثلة في النجمة الموجودة في أعلى اليمين، والتي تتيح كيفية التحكم في الخط الزمني.

وشهد "تويتر" سلسلة تغيرات كبيرة في عهد ماسك، كان من بينها دفع رسوم شهرية تبلغ 8 دولارات لقاء الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء،

وكشف عدد الذين يشاهدون التغريدة لكل المستخدمين وليس للمستخدم الذي نشرها، كما كان في السابق.

من الجدير بالذكر ، استحوذ أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، على الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضى، وحاليا ارتفعت عمليات البحث عن "كيفية حذف Twitter" بنسبة 500% وقرر الآلاف الانضمام إلى موقع منافس غير معروف Mastodon.