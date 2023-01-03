شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تفرض 2.85 مليار وون كورى غرامة على تسلا بسبب الإعلانات الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية إنها ستفرض غرامة قدرها 2.85 مليار وون كوري على تسلا، لفشلها في إخبار عملائها بمدى القيادة الأقصر لسياراتها الكهربائية (EVs) في درجات الحرارة المنخفضة.

وقالت لجنة التجارة العادلة في كوريا (KFTC) إن تسلا قد بالغت في "نطاقات قيادة سياراتها بشحنة واحدة، وفعالية تكلفة الوقود مقارنة بمركبات البنزين بالإضافة إلى أداء شاحنها الفائق"، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت KFTC في بيان اليوم الثلاثاء إن نطاق القيادة لسيارات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ينخفض في الطقس البارد بنسبة تصل إلى 50.5 % مقابل طريقة الإعلان عنها عبر الإنترنت.

وتقدم تسلا على موقعها الإلكتروني نصائح حول القيادة في فصل الشتاء، مثل سيارات التكييف المسبق بمصادر طاقة خارجية، واستخدام تطبيق الطاقة المحدث الخاص بها لمراقبة استهلاك الطاقة، ولكنها لا تذكر فقدان نطاق القيادة في درجات حرارة دون الصفر.

فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (KFTC) في العام الماضي، غرامة قدرها 20.2 مليار وون على شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز ووحدتها الكورية بسبب الدعاية الكاذبة المرتبطة بانبعاثات الغاز من سيارات الركاب التي تعمل بالديزل.

سلمت شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم 405،278 سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنة بتوقعات وول ستريت عند 431،117 سيارة، وفقًا لبيانات رفينيتيف، وكانت الشركة قد سلمت 308600 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.