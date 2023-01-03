شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تحقق رقما قياسيا فى تسليم 405 آلاف مركبة فى الربع الرابع من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة صناعة السيارات تسلا أنها سلمت 405278 سيارة كهربائية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، وفقا لتقرير engadget.

ويمثل هذا الرقم رقمًا قياسيًا جديدًا للشركة لكنه أيضًا لم يرق إلى تقديرات وول ستريت ، وفي الآونة الأخيرة فى 30 ديسمبر كان الإجماع بين معظم المحللين هو أن تسلا ستسلم حوالي 418000 سيارة في الربع الرابع، وقبل عام قامت الشركة بتسليم 308.600 سيارة خلال نفس الفترة.

ووفقًا لـ Tesla ، شكّل الطراز 3 والطراز Y معظم عمليات تسليم الشركة في الربع الأخير من عام 2022 ، مع وصول 388131 سيارة إلى المستهلكين قبل نهاية العام.

وبالمقارنة، فإن سيارات Tesla الأكثر تكلفة من طراز S و Model X استحوذت على 17147 عملية تسليم متواضعة خلال نفس الإطار الزمني، وأنتجت تسلا 439701 سيارة في الربع الرابع ، محققة رقمًا قياسيًا آخر.

ومن العدل أن نقول إن نهاية عام 2022 كان من الممكن أن تكون أفضل بالنسبة لشركة تسلا، حتى قبل التفكير في مدى تأثير استحواذ Elon Musk على Twitter على الشركة، بالإضافة إلى مواجهة Tesla تحديات اقتصادية كلية ولوجستية تهدد بإبطاء النمو.

ومنها فى وقت سابق من العام، حيث أجبرت قيود COVID-19 في الصين Tesla على تعليق وخفض الإنتاج في Shanghai Gigafactory، كما أغلقت Tesla المنشأة خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ، مما زاد من المخاوف من أن الشركة تتعامل مع ضعف الطلب في أكبر سوق للسيارات في العالم. في Q4 ، وواجهت Tesla أيضًا مشكلة في تأمين النقل للمركبات المكتملة.

وبشكل منفصل، أدى تعامل Elon Musk مع Twitter وتكرار عمليات بيع أسهم Tesla إلى انخفاض قيمة أسهم الشركة بشكل كبير، وفى ديسمبر انخفض سهم Tesla بنسبة 33% (و 45% خلال الأشهر الستة الماضية) قبل أن يرتفع تحسباً لأرقام الربع الرابع للشركة، وستنشر Tesla نتائجها الكاملة للربع الرابع في 25 يناير وستعقد العرض التقديمى السنوى التالى ليوم المستثمر فى الأول من مارس.