شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تقترح حوافز وإعفاءات ضريبية أكبر لتعزيز قطاع الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط حكومة كوريا الجنوبية لزيادة الإعفاءات الضريبية لنفقات رأس المال للشركات الكبرى إلى ما يصل إلى 25 %، بعد أن دعا الرئيس يون سوك يول إلى حوافز أكبر لتغذية القطاع الحيوي.

ستحصل الشركات الكبرى على ائتمان ضريبي بنسبة 15 % على الاستثمارات في مرافق التصنيع، وارتفاعا من 8 % المخطط لها بموجب التشريع الذي تم تمريره الشهر الماضي، وفقا لبيان وزارة المالية، سيحصل الإنفاق الرأسمالي للشركات الصغيرة على إعفاء ضريبي بنسبة 25 %، ارتفاعًا من 16 %، وقالت الوزارة إن أي استثمار إضافي في صناعة الرقائق في عام 2023 سيحصل على إعفاء ضريبي آخر بنسبة 10٪، ويمكن أن تقلل الخطة الموسعة، التي سيتم اقتراحها هذا الشهر، العبء الضريبي على الشركات بأكثر من 2.8 مليار دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

ومن غير المؤكد ما إذا كان مشروع القانون المعدل سيحظى بالدعم اللازم من حزب المعارضة ذي الأغلبية في الجمعية الوطنية، ويجادل المعارضون بأن مثل هذه الحوافز تعرض المالية الحكومية للخطر ولن تفيد إلا الشركات الكبيرة.

انتقد يون في بيان شديد اللهجة، مشروع قانون تم تمريره في 23 ديسمبر بتخفيض ضريبي أقل مما كان متصورًا للشركات، ودعا إلى إعفاء ضريبي بنسبة 8 % للشركات الكبرى، متراجعا عن نسبة 20 % التي أوصت بها لجنة خاصة من الخبراء في السابق.

تضخ الولايات المتحدة والصين واليابان المليارات في بناء سلاسل توريد الرقائق الخاصة بها، حيث تتبنى المزيد من الدول الحمائية التكنولوجية بعد أن سلطت الأزمات اللوجيستية المدفوعة بالوباء الضوء على اعتماد البلدان على بعضها البعض في المكونات الإلكترونية الرئيسية.

فرضت العقوبات الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة المتوجهة إلى الصين ضغوطًا متزايدة على كوريا للاختيار بين الولايات المتحدة، حليفتها الأمنية، والصين، أكبر شريك تجاري لها، حيث طلب كلاهما من كوريا الجنوبية توسيع شراكات إنتاج الرقائق.