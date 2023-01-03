علوم وتكنولوجيا

كيفية استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب

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عبد الله شادي 0 تبليغ

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يبحث الكثير من مستخدمي تطبيقات المراسلة وبالتحديد مستخدمي تطبيق الواتس اب عن كيفية استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب، حيث من المؤكد أنك تعرضت لهذا الأمر لذا تقوم بالبحث عن كيفية إسترجاع الصور أو الرسائل الخاصة بك لذا سنقوم بعرض كافة الطُرق المستخدمة في تخطي تلك المشكلة بسهولة.

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حيث تتوفر العديد من الطُرق التي تمكنك من استعادة الصور والفيديوهات  أو الرسائل الخاصة بك التي قمت بحذفها عن طريق الخطأ، حيث يمكنك إستعادتها عن طريق إعدادات الهاتف أو عن طريق إستخدام تطبيقات خارجية، فمن هنا فدعنا نتعرف على كافة الطُرق المستخدمة في حل تلك المشكلة.

إسترجاع الصور والفيديوهات المحذوفة

طُرق استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من WhatsApp:

1- عن طريق الواتس اب ذاته:

حيث يدعم تطبيق الواتس اب بشكل تلقائي حفظ نسخة إحتياطية حسب المدة المحددة والتي تقوم بتحديدها، إذا كنت تُريد إسترجاع الرسائل والصور المحذوفة بتلك الطريقة فعليك إتباع تلك الخطوات.

  • قم بفتح تطبيق الواتس اب على هاتفك الذكي.
  • ومن ثم قم بفتح الإعدادات “Settings” الخاصة بتطبيق WhatsApp.

إسترجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب
  • قم بالضغط على خيار الـ دردشات “Chats”.

إسترجاع الصور والفيديوهات المحذوفة
  • ستظهر لك العديد من الخيارات قم بالضغط على خيار نسخ احتياطي للدردشات “Chat Backup”.

الفيديوهات المحذوفة من الواتس اب

واتس اب
  • بعد الضغط عليها يظهر لك أخر موعد تم فيه عمل نسخة احتياطية للدردشة الخاصة بك، ولكن إذا كان توقيت أخذ النسخة الإحتياطيه قبل حذف الصورة أو الفيديو لذا عليك إتباع تلك الخطوات وهي:
  • قم بإلغاء تثبيت تطبيق الواتس اب من هاتفك الذكي.

WhatsApp
  • ومن ثم التوجهة إلى تحميله مرة أخري من خلال متجرك الإلكتروني.

واتساب
  • ثم بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق مرة أخري على هاتفك.
  • بعد إنهاء التثبيت قم بتسجيل نفس رقم هاتفك الذي تريد إسترجاع الرسائل من خلاله.

إسترجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب
  • بعد ذلك يقوم التطبيق بعرض إسترجاع الرسائل والصور والفيديوهات ما عليك سوى الضغط على خيار استرجاع “restore” وسيقوم التطبيق مباشراً بإسترجاع كافة الصور والفيديوهات والرسائل بسهولة.

إسترجاع الصور والفيديوهات المحذوفة

واتس اب

2- عن طريق ملفات الهاتف الداخلية:

تُعد هذه الطريقة من أسهل الطُرق التي من الممكن استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب من خلالها، ولكنها تحتاج إلى اتباعك لتلك الخطوات السهله.

  • قم بالتوجه إلى مدير الملفات “files manager” الخاص بهاتفك.

استرجاع الصور والفيديوهات
  • ومن ثم الضغط على أيقونة ذاكرة الهاتف “phone storage”.

استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة
  • يظهر لك كافة ملفات الهاتف ستقوم بالبحث عن ملفات الواتس اب الخاصة بك.

استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب
  • ومن ثم الدخول إلى أيقونة وسائل الإعلام “media”.

واتس اب
  • ومن ثم تعرض لك تلك الأيقونة كافة الصور والمستندات والفيديوهات والتسجيلات الصوتية وغيرها.

WhatsApp

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المصدر الأصلي : عرفني

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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