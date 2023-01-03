يبحث الكثير من مستخدمي تطبيقات المراسلة وبالتحديد مستخدمي تطبيق الواتس اب عن كيفية استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب، حيث من المؤكد أنك تعرضت لهذا الأمر لذا تقوم بالبحث عن كيفية إسترجاع الصور أو الرسائل الخاصة بك لذا سنقوم بعرض كافة الطُرق المستخدمة في تخطي تلك المشكلة بسهولة.

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حيث تتوفر العديد من الطُرق التي تمكنك من استعادة الصور والفيديوهات أو الرسائل الخاصة بك التي قمت بحذفها عن طريق الخطأ، حيث يمكنك إستعادتها عن طريق إعدادات الهاتف أو عن طريق إستخدام تطبيقات خارجية، فمن هنا فدعنا نتعرف على كافة الطُرق المستخدمة في حل تلك المشكلة.

طُرق استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من WhatsApp:

1- عن طريق الواتس اب ذاته:

حيث يدعم تطبيق الواتس اب بشكل تلقائي حفظ نسخة إحتياطية حسب المدة المحددة والتي تقوم بتحديدها، إذا كنت تُريد إسترجاع الرسائل والصور المحذوفة بتلك الطريقة فعليك إتباع تلك الخطوات.

قم بفتح تطبيق الواتس اب على هاتفك الذكي.

ومن ثم قم بفتح الإعدادات “Settings” الخاصة بتطبيق WhatsApp.

قم بالضغط على خيار الـ دردشات “Chats”.

ستظهر لك العديد من الخيارات قم بالضغط على خيار نسخ احتياطي للدردشات “Chat Backup”.

بعد الضغط عليها يظهر لك أخر موعد تم فيه عمل نسخة احتياطية للدردشة الخاصة بك، ولكن إذا كان توقيت أخذ النسخة الإحتياطيه قبل حذف الصورة أو الفيديو لذا عليك إتباع تلك الخطوات وهي:

قم بإلغاء تثبيت تطبيق الواتس اب من هاتفك الذكي.

ومن ثم التوجهة إلى تحميله مرة أخري من خلال متجرك الإلكتروني.

ثم بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق مرة أخري على هاتفك.

بعد إنهاء التثبيت قم بتسجيل نفس رقم هاتفك الذي تريد إسترجاع الرسائل من خلاله.

بعد ذلك يقوم التطبيق بعرض إسترجاع الرسائل والصور والفيديوهات ما عليك سوى الضغط على خيار استرجاع “restore” وسيقوم التطبيق مباشراً بإسترجاع كافة الصور والفيديوهات والرسائل بسهولة.

2- عن طريق ملفات الهاتف الداخلية:

تُعد هذه الطريقة من أسهل الطُرق التي من الممكن استرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة من الواتس اب من خلالها، ولكنها تحتاج إلى اتباعك لتلك الخطوات السهله.

قم بالتوجه إلى مدير الملفات “files manager” الخاص بهاتفك.

ومن ثم الضغط على أيقونة ذاكرة الهاتف “phone storage”.

يظهر لك كافة ملفات الهاتف ستقوم بالبحث عن ملفات الواتس اب الخاصة بك.

ومن ثم الدخول إلى أيقونة وسائل الإعلام “media”.

ومن ثم تعرض لك تلك الأيقونة كافة الصور والمستندات والفيديوهات والتسجيلات الصوتية وغيرها.