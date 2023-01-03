شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تقرر مصير المركبة "سويوز إم إس -22" عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" أن القرار النهائي بشأن إعادة المركبة "سويوز إم إس -22" إلى الأرض لن يتخذ يوم 27 ديسمبر نهاية العام الجارى، وفقا لتقرير RT .

وأشار، إلى أنه سيعقد في هذا اليوم اجتماع مكرس لهذه المسألة، ولكنه لن يسفر عنه اتخاذ قرار نهائي، بل سيستمع الحاضرون إلى تقارير الخبراء التقنيين، ومن ثم ستتخذ قرارات تنظيمية بشأن كيفية العمل لاحقا وتغيير برنامج التحليق.

وقال: "سيتخذ القرار النهائي بشأن تغيير البرنامج في العام المقبل، والآن نجمع المعلومات الأولية، لتحديد التاثير المتبادل في ما بين المسائل الفنية والتنظيمية والبرنامجية".

ويشير كريكاليف إلى أن القرار بشأن رحلة المركبة "سويوز إم إس -23" المقررة مسبقا في 16 مارس 2023، سيتخذ اعتمادا على القرار النهائي بشأن مصير المركبة "سويوز إم إس -22".

ويقول: "لقد أجلنا اتخاذ هذا القرار بسبب حالة الطوارئ لأنها ستفرض قيودا معينة على برنامج الطيران، ما سيضطرنا إلى اتخاذ قرارات إضافية في العام المقبل بشأن الرحلات الفضائية".

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23 " موجودة في مطار بايكونور الفضائي، وقد تطلق يوم 19 فبراير المقبل، بدلا من 16 مارس كما كان مقررا في السابق.

ويأمل خبراء "روس كوسموس" أن يعود طاقم المركبة "سويوز إم إس-22" إلى الأرض على متنها في النصف الثانى من شهر مارس المقبل.