شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى قيمة البيتكوين بنسبة 0.27 % في الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار مؤشر أسعار العملات المشفرة إلى اللون الأخضر بجانب معظم العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 3 يناير، مع مكاسب طفيفة قدرها 0.27 %، افتتحت عملة البيتكوين التداول عند نقطة سعر 16668 دولارًا، حيث حافظت أقدم عملة مشفرة على الإطلاق على زخم مماثل في البورصات الدولية مثل Coinbase و CoinMarketCap و Binance أيضًا، في الـ 24 ساعة الماضية، نمت البيتكوين بمقدار 98 دولارًا من سعرها البالغ 16.570 دولارًا الذي افتتح به أمس.

وحقق الأثير مكاسب أكبر قليلاً من البيتكوين، ارتفع سعر إيثر بنسبة 1.09 % ليتداول عند 1213 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

ونما التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.94 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفقًا لـ CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية لقطاع التشفير 806 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العام 2023 قيام المزيد من الدول بصياغة قوانين حول العملات المشفرة والأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) لإضافة طبقة من الأمان للمستثمرين.

رسمياً قررت إيطاليا، في 2 ديسمبر، فرض ضريبة رأسمالية بنسبة 26 % على الأرباح التي تتجاوز 2060 دولارًا الناتجة عن تداول العملات المشفرة.

وقررت المملكة المتحدة التي تتطلع إلى ترسيخ نفسها كمركز عالمي للعملات المشفرة ، إلغاء اللوائح الضريبية للأجانب الذين يستخدمون بورصات التشفير البريطانية المحلية لشراء العملات المشفرة.