تسريبات حول سعة الذاكرة الداخلية لسلسلة Galaxy S23

أعلنا في وقت سابق أنه مازال هناك العديد من التسريبات التي ستصدر حول سلسلة هواتف Galaxy S23 من سامسونج، والتي تتكون من عدة هواتف كما عودتنا سامسونج وهم Samsung Galaxy S23 و Samsung Galaxy S23+ و Samsung Galaxy S23 ultra.

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تسريبات Galaxy S23

وتقول التسريبات التي لدينا أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق تلك السلسلة القادمه بذاكرة داخلية تبدأ بسعة 256 جيجا بايت وستكون أقل نسخة متاحة للعملاء، هذا يوضح أنه من الواضح إنتهاء حجم الذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجا بايت.

هذا يوضح أيضًا أنه لن يكون هناك إصدار لرامات بسعة 8 جيجا رام على الإطلاق وستم الإعتماد على حجم رامات بسعة تصل إلى 12 جيجا رام فقط.

كما هناك بعض التسريبات التي تنص على أن من المتوقع أن يأتي هاتف Samsung Galaxy S23 ultra بثلاث نسخ الأولي بسعة 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت، الثانية بسعة 12 جيجا رام مع 512 جيجا بايت والأخيرة بسعة 12 جيجا رام مع 1 تيرا بايت للذاكرة الداحلية.

بالإضافة إلى أن سرعة تخزين Galaxy S23 ultra قد تصل إلى UFS 4.0 وهذا يدفعها إلى سرعة قراءة أسرع مرتين وسرعة كتابة أسرع أيضًا تصل إلى 1.6 مرة، كما ستوفر تحسين بنسبة 46% من كفائة البطارية مما يزيد من العمر الإفتراضي لديها.