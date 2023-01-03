شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إجراء مكالمة فيديو واتساب على الكمبيوتر المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم واتساب مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مشفرة من طرف إلى طرف لمستخدميه عبر إصدارات أندرويد و iOS والويب، يمكن للمستخدمين الاتصال بجهات الاتصال الخاصة بهم عبر المدن أو البلدان من خلال مكالمات واتساب التي تحتاج فقط إلى اتصال إنترنت ثابت.

ويوفر واتساب ميزة رابط الاتصال والمكالمات الصوتية الجماعية مع ما يصل إلى 32 مشاركًا ومكالمات الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 8 مشاركين وأكثر من خلال ميزة الاتصال الخاصة به.

بينما يفضل بعض مستخدمو Android و iOS غالبًا مكالمات واتساب على المكالمات المحمولة، لا يزال مستخدمو الويب واتساب مرتبكين قليلاً حول كيفية استخدام ميزة الاتصال عبر واتساب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

كيفية استخدام ميزة الاتصال عبر واتساب على الويب واتساب

ميزة الاتصال على سطح المكتب في واتساب متاحة فقط لتطبيق واتساب للويب.

يدعم التطبيق هذه الأنظمة

نظام التشغيل Mac OS X 10.10 والإصدارات الأحدث.

ويندوز 10 والإصدارات الأحدث (إصدار 64 بت).

ويندوز 10 والإصدارات الأحدث (إصدار 32 بت).

لإجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية على واتساب، قم بتثبيت تطبيق واتساب من متجر مايكروسوفت أو متجر تطبيقات ماك.

ولإجراء مكالمات أو استقبالها على واتساب دسك توب، سيتعين عليك توصيل جهاز إخراج صوتي وميكروفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

امنح أيضًا واتساب إذنًا للوصول إلى ميكروفون الكمبيوتر والكاميرا.

وواتساب على الويب لا يدعم المكالمات الجماعية، لذلك يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو فردية فقط.

كيفية إجراء مكالمات فيديو أو صوتية على واتساب ويب

افتح الدردشة الفردية التي تريد إجراء مكالمة معها.

انقر بعد ذلك على مكالمة الفيديو أو أيقونة الصوت

يمكنك أيضًا كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء المكالمة بالنقر فوق رمز الميكروفون أو إيقاف تشغيل الكاميرا أو تشغيلها بالنقر فوق رمز الكاميرا.

كيفية التبديل بين مكالمات الصوت والفيديو على واتساب على الويب

أثناء المكالمة الصوتية يمكنك أن تطلب من جهة الاتصال الخاصة بك التبديل إلى مكالمة فيديو أو يمكن أن يقبل الإيصال تبديل وضع الاتصال بالنقر فوق "موافق" أو "تبديل" لتبديل المكالمة أو "إلغاء" للرفض.

لتبديل المكالمات

حرك مؤشر الماوس فوق رمز الكاميرا أثناء المكالمة.

انقر فوق أيقونة الكاميرا.

سيتم تحويل مكالمتك الصوتية الجارية إلى مكالمة فيديو إذا قبلت جهة الاتصال الخاصة بك طلب التبديل.