شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق قد تتغير بها هواتف أندرويد الذكية وأجهزة آيفون في عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الهواتف الذكية فى السنوات القليلة الماضية واحدة من أكثر الأدوات شعبية، لاسيما إنها من بين العناصر الأكثر مبيعًا في أكبر مبيعات الأعياد عبر الإنترنت على Amazon و Flipkart ومنصات أخرى.

من بين أسباب شعبية الهواتف الذكية أيضًا كيف تطورت، حيث تشهد هذه الأجهزة تطورا كبيرا باستمرار وسط منافسة شديدة بين جميع منتجي الأجهزة بالعالم.

شهد القليل من الأدوات قفزة مثل الهواتف الذكية

إليك ثماني طرق ستتغير بها هواتفك في عام 2023:

ستصبح هواتف 5G في متناول الجميع، ففي الوقت الحاضر ، من المحتمل أن تقوم Samsung و Xiaomi و Realme وغيرها بإطلاق هواتف 5G أقل من 12000 روبية هذا العام، مع تأكيد Airtel و Reliance Jio تقريبًا على أنهما لن يتقاضيا علاوة على خدمات 5G ، فإن شعبية هواتف 5G سترتفع فقط. تدعي التقارير أن شحن هواتف 5G قد يتجاوز 100 مليون هذا العام في الهند.

هواتف الجيل الخامس 5G

كاميرا بدقة 200 ميجابكسل

ظهرت الهواتف المزودة بكاميرات بدقة 200 ميجابكسل لأول مرة في عام 2022.

ومن المقرر أن يتحول عام 2023 إلى الاتجاه السائد، أول هاتف يتم تشغيله بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل في عام 2023 هو سلسلة Redmi Note 12.

يُعتقد على نطاق واسع أن هواتف سلسلة Samsung Galaxy S23 تحتوي على مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون هذا في أجهزة Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Urtla. سيشهد العام المزيد من هذه الأجهزة.

قد يأتي مستشعر الكاميرا بدقة 45 ميجابكسل في جميع أجهزة آيفون لعام 2023.

أجرت شركة أبل تغييرًا كبيرًا في الكاميرا في عام 2022 من خلال زيادة المستشعر إلى 45 ميجابكسل.

ومع ذلك فإن القفزة تقتصر على سلسلة iPhone 14 Pro.

من المحتمل أن تحصل جميع أجهزة iPhone الأربعة لعام 2023 على مستشعر 45 ميجابكسل على الأقل.

قد تأتي Dynamic Island أيضًا في جميع أجهزة iPhone لعام 2023.