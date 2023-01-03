شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استخدام الموبايل أثناء القيادة أدى إلى وفاة 1040 شخصا بحوادث فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح استخدام الهواتف المحمولة بين السائقين يمثل خطرًا كبيرًا على سلامة المرور خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يستمر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة في إزهاق الأرواح، ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء PTI الهندية، وقع إجمالي 1،997 حادث طرق في عام 2021 في الهند بسبب استخدام الهواتف المحمولة من قبل السائقين أثناء القيادة، والتى أودت هذه الحوادث بحياة 1040 شخصًا، وفقًا لتقرير وزارة النقل البري والطرق السريعة (MoRTH).

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "حوادث الطرق في الهند - 2021"، إن 555 حادث طرق وقعت بسبب قفز الضوء الأحمر الذي أودى بحياة 222 شخصًا في عام 2021، ووقع ما مجموعه 4،12،432 حادث طريق في عام 2021، مما أدى إلى 1، يعيش 53972 شخصًا بينما أصيب 3،84،448 شخصًا.

ويعد استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة جريمة يعاقب عليها القانون. وفقًا لقانون المركبات الآلية، إذا تم القبض على شخص ما أثناء التحدث على الهاتف أثناء القيادة، فإن عقوبة نفس الشيء هي 5000 روبية، وكان هذا 1000 روبية في وقت سابق، وتم زيادتها خمس مرات في عام 2020، وتم تنفيذ هذه القواعد على أنها جزء من قانون (تعديل) المركبات الآلية، تم ذلك في المقام الأول بهدف ثني السائقين عن استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

غرامة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة

ووفقًا لوزارة النقل البري والطرق السريعة، يمكن استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة فقط للملاحة على الطريق ولا شيء آخر، هذا أيضًا بدون إزعاج "تركيز السائق أثناء القيادة".