شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يصبح أول شخص فى التاريخ يخسر 200 مليار دولار من ثروته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يبدو أن العام الماضي كان أعظم عام بالنسبة لإيلون ماسك بعد أن تبين أنه فقد 200 مليار دولار من ثروته، لمدة أربع سنوات حصل ماسك على لقب أغنى رجل في العالم بعد أن تجاوز جيف بيزوس من أمازون.

إيلون ماسك تراجع في التصنيف وفقد لقبه كأغنى شخص في العالم لعملاق الأزياء برنارد أرنو، وفقًا لمتتبع الثروة في الوقت الفعلي من فوربس، في نهاية عام 2022، ولكن لا تزال قيمة رئيس Tesla و SpaceX و Twitter تبلغ حوالي 140 مليار دولار.

بدا أن الأمور أخذت منعطفاً نحو الأسوأ بعد أن اشترى موقع تويتر متراجعاً إلى 137 مليار دولار (165 مليار جنيه إسترليني) وتراجعت قيمة حصته في تسلا، حيث باع Musk ما يقرب من 40 مليار دولار من أسهم Tesla، مما ترك المستثمرين غير سعداء، وفقاً لصحيفة "مترو".

ظهر ماسك لأول مرة في قائمة فوربس للمليارديرات في عام 2012 بقيمة صافية تقدر بـ 2 مليار دولار، حاليًا SpaceX هي شركته الأكثر قيمة حيث يمتلك 44.8 مليار دولار من الأسهم.

تقدم Tesla للمشترين الأمريكيين خصمًا قدره 7500 دولار على بعض طرازاتها، ويقال إن الشركة تخفض الإنتاج في منشآتها في شنغهاي، في المقابل، يؤكد الملياردير أن تسلا "تنفذ بشكل أفضل من أي وقت مضى" ويلقي باللوم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

إلى جانب Tesla و Twitter ، حيث تجذب إدارة Musk وتغريداته الاهتمام السياسي وردود الفعل، كما يرأس شركة الصواريخ SpaceX و Neuralink، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير واجهات لربط الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر.

ماسك ليس الملياردير التكنولوجي الوحيد الذي تتقلص ثروته، حيث خسر أباطرة التكنولوجيا مجتمعة 344 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.

خسر بيزوس 84 مليار دولار (70 مليار جنيه إسترليني) وخسر مارك زوكربيرج من فيس بوك، الذي يمضي قدمًا في خططه لتشكيل "metaverse" 81 مليار دولار (67 مليار جنيه إسترليني).

بينما اعتاد زوكربيرج أن يصنف باستمرار ضمن أغنى 10 أشخاص على هذا الكوكب، فقد وصل الآن إلى المركز 25 تقريبًا.