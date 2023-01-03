شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق تطبيق الطقس Dark Sky .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت أبل رسميا تطبيق الطقس الشهير Dark Sky، حيث استحوذت شركة أبل على Dark Sky في أبريل 2020، وقد أزالت الشركة تطبيق الطقس من App Store في سبتمبر 2020 وتوقفت الآن عن العمل مع جميع مستخدميها.

وبعد الاستحواذ على Dark Sky في عام 2020، قامت أبل بدمج ميزاتها المتنوعة في تطبيق Weather المثبت مسبقًا على أجهزة iPhone و iPad و Mac، "تم دمج ميزات Dark Sky في Apple Weather، وتقدم Apple Weather تنبؤات شديدة المحلية لموقعك الحالي، بما في ذلك هطول الأمطار في الساعة التالية والتنبؤات بالساعة للأيام العشرة القادمة والرادار عالي الدقة والإشعارات.

كما ستغلق شركة أبل واجهة برمجة تطبيقات Dark Sky's لتطبيقات الطقس التابعة لجهات خارجية في 31 مارس، وقامت شركة Dark Sky بإيقاف تطبيقات Android و Wear OS في يوليو 2020، بعد شهرين من الاستحواذ عليها.