شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وiPhone 6 والان مع تفاصيل الخبر
هاتف Google Pixel 6a
الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED.
المعالج: Google Tensor.
نظام التشغيل: Android 12.
الرامات: بقوة 6 جيجا بايت.
مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1.
الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية).
البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging.
تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.
الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.
الوزن: يزن 129 جراما.
نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).
مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.
دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.
نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.
الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.
الشرائح: شرائح Apple A8 .
الرامات: رامات 1 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.