شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا رحب رؤساء أبل وجوجل وفيس بوك بالعام الجديد.. تمنيات بالصحة والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai وغيرهم من كبار المسؤولين في مجال التكنولوجيا بالعام الجديد برسالة من أجل السلام والصحة للبشرية، حيث ارتفعت حالات الإصابة بـ Covid-19 مرة أخرى في العديد من البلدان، وخاصة في الصين.

وكتب كوك: "عام جديد سعيد! مايو 2023 هو العام الذي نحقق فيه السلام، العام الذي نعيد فيه التواصل مع إنسانيتنا المشتركة، والعام الذي نعيد فيه التزام أنفسنا بمستقبل أكثر إشراقًا "، فيما علق أحد المتابعين قائلاً: "مايو 2023 هو العام الذي نحصل فيه على USB-C على iPhone".

فيما نشر بيتشاي: "عام جديد سعيد! أطيب التمنيات للجميع بعام 2023 سعيدًا وصحيًا"، كما شارك أيضًا رسومات جوجل المبتكرة التفاعلية التي احتفلت بقدوم العام الجديد.

وفي نفس السياق احتفل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك برأس السنة الجديدة 2023، بنشر صورة جديدة له تجمعه بزوجتها بيرسلا تشان، والتى تظهر فيها بيرسلا وهي "حامل"، فيما علق مارك زوكربيرج على الصورة قائلا: "سنة جديدة سعيدة! إليكم جميع المغامرات والحب القادم في عام 2023".