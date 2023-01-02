شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تنبأ بها ستيف جوبز عام 1985.. 3 توقعات بشأن مستقبل التكنولوجيا تحققت بالفعل والان مع تفاصيل الخبر
وذكر في مقابلة تلفزيونية عام 1985: "الحاسوب هو أروع أداة رأيناها على الإطلاق. يمكن أن تكون أداة كتابة، ومركز اتصالات ، وحاسبة فائقة، ومخطط، وملف حفظ، وأداة فنية، كل ذلك في شيء واحد، فقط من خلال إعطاء تعليمات، أو كتابة شفرات وبرمجيات للعمل من خلاله".
في ذلك الوقت، كانت أجهزة الحاسب باهظة الثمن وصعبة الاستخدام. ومع ذلك، كان لدى جوبز رؤية لما قد تصبح عليه يومًا ما.
وفيما يلي ثلاث توقعات أطلقها جوبز عام 1985 وتحققت بالفعل، لكن هناك توقع رابع أخطأ فيه:
1. أجهزة الحاسب ستكون متوفرة في المنزل من أجل الترفيه
عام 1985، أصدرت شركة Apple أربعة أجهزة حاسب: Apple I في عام 1976، و Apple II في عام 1977، و Lisa في عام 1983، و Macintosh في عام 1984، وقد تم استخدام هذه الأجهزة بشكل أساسي في المكاتب لحسابات الشركات أو للتعليم في المدارس.
أوضح جوبز أن "الأسباب الرئيسية لشراء جهاز حاسوب لمنزلك الآن هي أنك تريد القيام ببعض الأعمال التجارية في المنزل أو أنك تريد تشغيل برامج تعليمية لنفسك أو لأطفالك". ومع ذلك، فقد تخيل الإمكانات، وتوقع أن "هذا سيتغير: ستكون أجهزة الحواسب ضرورية في معظم المنازل".
في عام 1984، كان 8% من الأسر في الولايات المتحدة تمتلك حواسب، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي. بحلول عام 2000، امتلك 51% أجهزة حاسب، وبحلول عام 2015 ، ارتفع هذا الرقم إلى 79%.
2. سوف نستخدم أجهزة الحاسب للتفاعل مع بعضنا البعض
توقع جوبز أن ما يجعل أجهزة الحاسب أكثر فائدة - لأغراض خارج العمل - سيكون كأداة تواصل بحيث يتم ربطه بشبكات اتصالات وطنية.
وبدأ إنشاء شبكة اتصالات بعيدة المدى لأجهزة الحواسب قبل عقود من الزمن كمشروع بحث أكاديمي يسمى ARPANET بتمويل من الجيش الأميركي.
وأصبحت ARPANET أساس الإنترنت الحديث عندما بدأ مهندسون بناء معايير جديدة للشبكة، تسمى TC / IP. تحولت ARPANET إلى هذا المعيار في 1 يناير كانون الثاني 1983، مما مهد الطريق لشبكة عالمية مفتوحة.
الآن، كل شيء من المكانس إلى مفاتيح الإضاءة متصل بالإنترنت - وهو اتجاه رئيسي في التكنولوجيا يُعرف باسم "إنترنت الأشياء".
ويمكن أن يتراوح التأثير الاقتصادي المحتمل لاعتماد الأجهزة الذكية بين 3.9 و 11.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، وفقًا لتحليل من معهد ماكينزي العالمي.
3. سيكون لأجهزة الحواسب ماوس
بقدر ما يصعب تخيله، لم تكن أجهزة الحاسب تعمل دائمًا بالماوس ، فقبل أن تقدم شركة Apple جهاز Lisa و Macintosh (الذي يتميز بالماوس وواجهة مستخدم)، كانت معظم الأجهزة الشخصية المباعة تجارياً بحاجة إلى كتابة تعليمات وأوامر باستخدام لوحة مفاتيح.
دافع جوبز عن دعمه للماوس: "إذا أردت أن أخبرك أن هناك بقعة على قميصك، فلن أفعل ذلك لغويًا:" هناك بقعة على قميصك 14 سم أسفل الياقة وثلاثة سنتيمترات على يسار الزر، إذا كان لديك مكان -" هناك! "[يشير] - فسأشير إليه. التأشير هو استعارة نعرفها جميعًا."
"من الأسرع بكثير القيام بجميع أنواع الوظائف، مثل القص واللصق، باستخدام الماوس، لذا فهي ليست أسهل في الاستخدام فحسب ، بل إنها أكثر كفاءة."
4. ستكون البرمجيات تنافسية، بينما ستكون الأجهزة محتكرة
في عام 1985 ، توقع جوبز أنه لن يكون هناك سوى عدد قليل من شركات الكمبيوتر التي تصنع الأجهزة وعدد كبير من الشركات التي تعمل على البرمجيات، وتبين أنه مخطئ، فهناك حالياً الكثي من الشركات التكنولوجية في هذا المجال.
قال جوبز: "فيما يتعلق بتزويد الحاسب نفسه ببرمجيات، فإن ذلك سوف يقتصر على Apple وIBM"، "ولا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الشركات".