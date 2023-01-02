شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور نظاما لتشغيل الهواتف منافسا لأندرويد! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام روسية أن كبرى شركات التقنية في البلاد تعمل على مشروع لتطوير نظام لتشغيل الهواتف الذكية، منافس لنظام أندرويد، حيبما نقلت RT.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركات "VK" وYandex، وSberbank، و Rostelecom الروسية ستوحد جهودها وخبراتها لتطوير نظام إلكتروني لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الذكية، مطوّر عن نظام أندرويد مفتوح المصدر.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصدر مسؤول في الحكومة الروسية قوله إن "عمالقة تكنولوجيا المعلومات في روسيا سيؤسسون شركة لتطوير نظم تشغيل الأجهزة الذكية للاستغناء عن خدمات Google Mobile Services".

وتشير التوقعات إلى أن نظام التشغيل الروسي الجديد سيشبه في مبدأ عمله نظام Harmony OS الذي طورته هواوي بعد أن حرمتها جوجل من استخدام خدماتها الرقمية وتطبيقاتها، ولن يتعارض مع نظام OS Aurora الذي تطوره Rostelecom الروسية للأجهزة المحمولة.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد بدأت سابقا بتطوير نظم تشغيل معدّلة عن نظم OS Aurora وAurora التي تشغّلها حاليا، وأشار الخبراء الروس إلى أن النظم الجديدة ستستخدم في الحواسب اللوحية وبعض الأجهزة الإلكترونية التي ستزود بها المدارس والمؤسسات التعليمية وبعض المؤسسات الحكومية في البلاد.

ومن جهته ذكر وزير التعليم الروسي، فاليري فالكوف سابقا: "إن البرمجيات والبرامج الأساسية المطورة محليا ستدرج في جميع المؤسسات التعليمية في عموم روسيا، وجميع الخبرات المطلوبة منخرطة في هذا الأمر، ويتم العمل على اختيار الشركات التي ستكون شريكة في وضع وتطوير البرمجيات".