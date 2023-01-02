افضل 5 العاب شبكه مجانية على الكمبيوتر، إذا كنت بحاجه إلى بدأ رحلتك في لعب أفضل ألعاب الكمبيوتر المجانية والجماعية، فقد قمنا بتحضير فائمة بها افضل 5 العاب شبكه مجانية جماعية للكمبيوتر لعام 2023 والتي تُناسب كل أنواع مشغلات الكمبيوتر بمعني أن إذا كان جهازك ضعيف فهناك العديد من الألعاب التي ستتناسب مع إمكانيات الكمبيوتر الخاص بك.

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حيث تُعد الألعاب الجماعية بشكل عام هي الأكثر إثارة وتشويق في عالم الألعاب بشكل عام وذلك لما تُقدمه تلك الألعاب من حماس شديد وتشويق وتنافس كبير بين الأصدقاء واللاعبين أيضًا، لذا فقد وفرنا لك أهم و افضل 5 العاب شبكه مجانية جماعية للكمبيوتر لعام 2023 يمكنك الإختيار من بينهم بكل سهوله.

قائمة بأفضل 5 ألعاب جماعية للكمبيوتر:

جدول المحتويات

من أفضل الألعاب التي دخلت قائمتنا كافضل لعبة جماعية لعام 2023، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن اللعبة مجانية بالإضافة إلى أنها متاحه على جميع أنظمة التشغيل الأندرويد والأيفون والويندوز والماك، حيث تنافس لعبة Fortnite بشكل كبير لعبة ببجي موبايل، حيث تحتوي على العديد من الرسومات المميزة والحماسية، العيب الوحيد الذي يتواجد داخل اللعبة هي عدم توافر عتاد بشكل مجاني وهذا يتطلب منك دفع رسوم إضافية ولكن هذا أمر إحتياري وليس إجباري، وفكره هذه اللعبة مبنية على البقاء على قيد الحياة حتي النهاية حتي تتمكن من تحقيق الفوز.

بالإضافة إلى أنه يمكنك اللعب مع أصدقائك وتكوين فريق مكون من 50 شخص ضد 50 أخرون أو حتي 20 شخص أو 4 أشخاص أو ثنائي أنت وصديقك على الأقل، كمل يمكنك اللعب بمفردك بسهولة أيضًا، لذا فحتلك تلك اللعبة هذه المرتبه ضمن افضل 5 العاب شبكه مجانية لعام 2023.

من الالعاب المشوقه أيضًا لعبة Metin2 حيث تم إطلاق تلك اللعبة في عام 2004 هذا يعني أنها ليست حديثة النشأة، حيث لا تتطلب اللعبة مواصفات جبارة لجهازك حتي تتمكن من لعبها بشكل سلس ولكن يمكنك الإستمتاع بها على كافة أجهزة الكمبيوتر الضعيفة أيضًا، حيث تدور قصة اللعبة حول مجموعه من الجُزر أو الأراضي التي تمتلكها ثلاث ملوك مختلفين حيث تتجول الوحوش والكائنات الغريبه على هذا الأراضي وتقوم بالقضاء عليها، هنا يأتي دورك في مواجهة تلك الكائنات وفرض الأمن والنظام داخل المملكه.

نُقدم لك ضمن قائمة افضل 5 العاب شبكه مجانية جماعية للكمبيوتر لعام 2023 لعبة Overwatch والتي من المُأكد أنك إذا قمت بتجربة واحده داخل تلك اللعبة الشيقة ستقضي فيها الكثير من الساعات دون الشعور بهذا على الإطلاق، حيث تُعد من الألعاب التي تحتاج إلى النفس الطويل حيث تبدأ اللعبه ببناء الشخصية مرورًا بكافة التفاصيل الخاصة بأساليب القتال،وهي نفس فكرة لعبة فورت نايت ولكن مع بعض التعديلات على نظام التصويب والأسلحة بشكل عام، وتحتوي تلك اللعبة على ما يقرب من 32 شخصية مختلفة من بينهم شخصيات X-Men و Echo و Sigma.

من أهم الألعاب وأكثرها تشويقا هي لعبة Rocket League وهي لعبة السيارات المجنونه التي تُعد من أهم وأقوي الألعاب في عام 2023 والتي تعمل أون لاين، حيث أنك من الممكن أن تستمتع بها بمفردك أو مع فريق مكون من 4 أفراد فقط، ولكن هذه اللعبة ستحتاج منك الكثير من الوقت حتي تتمكن من لعبها والتمرس بها كمحترف بالإضافة إلى إعتبادك على الشقلبة وتدوير السيارات في الهواء بسهوله.

من أفضل ألعاب القتال التي من الواجب توافرها داخل تلك القائمة هي لعبة Heroes & Generals وهي لعبة قتال حربية مجانية حيث يمكنك إختيار جندي من كتيبة المظلات والمشاة والإستطلاع الذي يأتي ضمن صفوف الجيش الأمريكي أو الجيش الألماني أو السوفيت، وهي تمثيلاً لما حدث أثناء الحرب العاليمة الثالثة، لذا ستأخد هذه اللعبة كافة تركيزك وإهتمامك أثناء اللعب، حتي تتمكن من تطوير الشخصية التي لديك والتمتع بحمل بعض الأسلحة المتطورة والمحتلفة، كما يمكنك التواصل بسهوله مع أعضاء فريقك حتي تتمكنوا من شن هجوم بطريقة تكتيكية ومميزة.

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