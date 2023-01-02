شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. يوتيوب يعمل علي تحسين المشاهدة بإعادة تصميم شريط الفيديو على Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل يوتيوب على تحسين تصميم تطبيقه لهواتف Android والأجهزة اللوحية، حيث تختبر منصة مشاركة الفيديو تصميمًا أكثر دقة لشريط تقدم الفيديو مقارنةً بالشريط الأصلي ذي اللون الأحمر المتاح حاليًا للمستخدمين، وتم رصد الشريط حتى الآن، في بعض أجهزة Android حصريًا في خيار "المظهر المظلم" لموقع الويب، بهدف توفير واجهة مستخدم أقل تشتيتًا للمشاهدين.

وفقًا لتقرير 9to5Google، يكون شريط التقدم باللون الأبيض أو الرمادي عند تشغيل مقطع فيديو على يوتيوب لنظام Android مع تمكين المظهر الداكن، لا يشير شريط تقدم يوتيوب المعاد تصميمه إلى مقدار الفيديو الذي تم تحميله، وفقًا للتقرير، حيث أظهر شريط البحث الأحمر أيضًا مؤشرًا رماديًا لمقدار تحميل الفيديو مسبقًا.

عند التفاعل مع جهاز التنظيف أو الضغط لإظهار عناصر التحكم، يعيد شريط التقدم إلى سلوكه السابق، مما يساعد على تلاشي واجهة المستخدم، وفقاً لموقع gadgets360.

بدأ يوتيوب في وقت سابق بإختبار نظام قائمة انتظار على تطبيقاته لنظامي التشغيل iOS و Android، هذه الميزة متاحة على الويب منذ سنوات حتى الآن وتظهر على تطبيق يوتيوب في ظل ظروف معينة.