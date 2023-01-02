شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يمكن توقعه من الذكاء الاصطناعى فى عام 2023؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن توقعات جديدة للذكاء الاصطناعي لعام 2023، بعدما شهد العام الماضي تقدما بمجالات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي فى الكثير من القطاعات، فإن هناك أسباب مختلفة للاعتقاد بأن العام المقبل سيكشف عن المزيد.

وإليك توقعات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 وفقا لموقع TheNextWeb عن ثلاث قادة فكريين تستثمر شركاتهم بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي والمستقبل:

أولاً، أخبرنا ألكسندر هاجيروب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Vic للذكاء الاصطناعي، أنهم مستمرين في رؤية "التقدم من البشر الذين يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة عملهم، إلى البشر الذين يعتمدون على البرامج للقيام بالعمل بشكل مستقل لهم ".

قال إن هذا سيكون له علاقة كبيرة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للمبدعين مشيرا إلي ChatGPTs و DALL-Es في عالم الذكاء الاصطناعي - بالإضافة إلى "الاعتماد على أنظمة مستقلة للتمويل وغير ذلك -وظائف المكتب. "

وهو يعتقد أن الركود الذي يلوح في الأفق يمكن أن يزيد هذا التقدم بمقدار الضعفين، حيث قد تضطر الشركات إلى إيجاد طرق لخفض تكاليف العمالة.

فيما توقع جوناثان تايلور، رئيس قسم التكنولوجيا في Zoovu، حدوث اضطراب عالمي في تجربة الشراء للمستهلك في عام 2023 بفضل "الحلول المبتكرة بدون طرف، والاستفادة من تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والمصممة للتفاعل بشكل مباشر وشفاف مع المستهلكين".

يتوقع تيلور أيضًا أن التشريعات الأوروبية لحماية المستهلك وخصوصية البيانات الرائدة عالميًا ستجبر الشركات الكبيرة والصغيرة على "تبني هذه الأساليب الجديدة قبل أن تصبح الأساليب القديمة إما منظمة من الوجود من قبل الحكومة أو مفروضة من قبل المستهلكين".

فيما قال جبريل مكلنبورج الشريك المؤسس في Hinge Health إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في عام 2023 هو التنوع، مضيفا لكي يستمر التقدم لا سيما عندما يتعلق الأمر بالطب، يجب أن يعمل التعلم الآلي مع الجميع.

وقال "من الواضح أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل تتبع الحركة من أجل الصحة واللياقة، لكن لا يزال من الصعب للغاية القيام بعمل جيد، موضحا أن الوصول العادل يعني أن تجارب الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تعمل على الهواتف المنخفضة الجودة ط، للأشخاص من جميع الأشكال والألوان وفي بيئات حقيقية وليس أجهزة بعينها ".

وأوضح مكلنبورج أن أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص يعاني من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي مثل آلام الرقبة والظهر والمفاصل. وبحسب قوله "إنها أزمة عالمية لها خسائر بشرية واقتصادية فادحة".

وهو يعتقد أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن المهنيين الطبيين لديهم ما يحتاجون إليه لمساعدة هؤلاء الأشخاص.

يقول مكلنبورج: "على سبيل المثال يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي الآن المساعدة في تحديد وتتبع العديد من المفاصل والنقاط المرجعية الفريدة على الجسم باستخدام كاميرا الهاتف فقط."

لكن هذا مهم فقط إذا كانت هذه الأدوات تعمل مع الجميع، بير مكلنبورج، "يجب أن نضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لسد فجوة الرعاية وليس توسيعها."