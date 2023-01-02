شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تنهى دعمها لشبكة الجيل الثالث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الولايات المتحدة لتقديم العطاءات وداعا لشبكات اتصالات الجيل الثالث 3G، حيث تقوم شركات الموبايل بإغلاق شبكات الجيل الثالث 3G في البلاد، إذ تفعل شركات الاتصالات الشيء نفسه بهدف إفساح المجال لمزيد من خدمات الشبكة المتقدمة ، بما في ذلك 5G.

وبدأت العملية في أوائل العام الماضي وكانت Verizon من بين شركات النقل القليلة الأخيرة التي أغلقت شبكة 3G أخيرًا، وتقول لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): "نظرًا لأن شركات الموبايل تسعى إلى ترقية شبكاتها لاستخدام أحدث التقنيات ، فإنها تقوم بشكل دوري بإغلاق الخدمات القديمة ، مثل 3G ، لتحرير الطيف والبنية التحتية لدعم الخدمات الجديدة ، مثل 5G". على موقعها على الإنترنت.

وحذرت لجنة الاتصالات الفيدرالية المستخدمين من أنه إذا كان عمر هواتفهم المحمولة يزيد عن بضع سنوات ، فقد يحتاجون إلى ترقية أجهزتهم قبل أن يغلق مزود خدمة الهاتف المحمول الخاص بهم شبكة الجيل الثالث ، لتجنب فقدان الخدمة.

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

مع إغلاق شركات الاتصالات لشبكة الجيل الثالث 3G ، فهذا يعني أن العديد من الهواتف المحمولة القديمة لن تكون قادرة على إجراء أو استقبال المكالمات والرسائل النصية ، بما في ذلك المكالمات إلى 911 ، أو استخدام خدمات البيانات، وسيؤثر ذلك على الهواتف المحمولة من الجيل الثالث وبعض الهواتف المحمولة القديمة من الجيل الرابع التي لا تدعم الصوت عبر LTE (VoLTEأو HD Voice).

وحدثت انتقالات مماثلة من قبل، حيث قامت بعض شركات الموبايل بإغلاق شبكات 2G الخاصة بهم عندما قاموا بترقية شبكاتهم لدعم خدمات 4G، وتقول FCC: "تتمتع شركات الموبايل بالمرونة لاختيار أنواع التقنيات والخدمات التي تنشرها ، بما في ذلك عند إيقاف تشغيل الخدمات القديمة لصالح خدمات أحدث لتلبية طلبات المستهلكين".