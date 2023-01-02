شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تنهى دعمها لشبكة الجيل الثالث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت العملية في أوائل العام الماضي وكانت Verizon من بين شركات النقل القليلة الأخيرة التي أغلقت شبكة 3G أخيرًا، وتقول لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): "نظرًا لأن شركات الموبايل تسعى إلى ترقية شبكاتها لاستخدام أحدث التقنيات ، فإنها تقوم بشكل دوري بإغلاق الخدمات القديمة ، مثل 3G ، لتحرير الطيف والبنية التحتية لدعم الخدمات الجديدة ، مثل 5G". على موقعها على الإنترنت.
ماذا يعني هذا للمستخدمين؟
مع إغلاق شركات الاتصالات لشبكة الجيل الثالث 3G ، فهذا يعني أن العديد من الهواتف المحمولة القديمة لن تكون قادرة على إجراء أو استقبال المكالمات والرسائل النصية ، بما في ذلك المكالمات إلى 911 ، أو استخدام خدمات البيانات، وسيؤثر ذلك على الهواتف المحمولة من الجيل الثالث وبعض الهواتف المحمولة القديمة من الجيل الرابع التي لا تدعم الصوت عبر LTE (VoLTEأو HD Voice).
وحدثت انتقالات مماثلة من قبل، حيث قامت بعض شركات الموبايل بإغلاق شبكات 2G الخاصة بهم عندما قاموا بترقية شبكاتهم لدعم خدمات 4G، وتقول FCC: "تتمتع شركات الموبايل بالمرونة لاختيار أنواع التقنيات والخدمات التي تنشرها ، بما في ذلك عند إيقاف تشغيل الخدمات القديمة لصالح خدمات أحدث لتلبية طلبات المستهلكين".