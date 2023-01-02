شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تخصص مليارات الدولارات لتطوير برنامجها الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية ستخصص 39 مليار دولار لتطوير برنامجها الفضائي، حيبما نقلت RT.

وجاء في منشور للوكالة " تعتزم حكومة كوريا الجنوبية إنشاء صندوق بقيمة 39 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة المحلية المشاركة في تطوير تقنيات الفضاء.. تم الإعلان عن هذا الهدف في خطة العمل لعام 2023 التي قدمتها الوزارات للحكومة الكورية الجنوبية، وتتضمن الخطة أيضا استحداث وكالة فضاء مشابهة لوكالة ناسا، القرار بشأن مشروع هذه الوكالة من المفترض أن يتم اتخاذه في النصف الثاني من العام المقبل".

وأشارت "يونهاب" إلى "أن خطة العمل الكورية الجنوبية تتضمن إطلاقا آخر لصاروخ فضائي من نوع Nuri المعروف بـ KSLV-II عام 2023 ، وستكون هذه العملية ثالث عملية تنفذها كوريا الجنوبية لإطلاق هذا النوع من الصواريخ إلى مدارات الأرض".

وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قد أشار في وقت سابق إلى أن بلاده تخطط لإطلاق مركبات إلى القمر بحلول عام 2032، وبحلول عام 2045 تخطط لوصول مركباتها إلى سطح المريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعمل على إنتاج الصواريخ الفضائية منذ العام 2010، وأنفقت على هذا الأمر نحو 1.79 مليار دولار، والعام الجاري أطلقت صاروخا نوع Nuri إلى مدارات الأرض.