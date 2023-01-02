شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تلغى المدفوعات الضريبية لمشترى العملات المشفرة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل ريشي سونا، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بنشاط على تشكيل قطاع التشفير مع القواعد واللوائح، اعتبارًا من عام 2023، سيتم إعفاء الأجانب الذين يستخدمون بورصات العملات المشفرة البريطانية المحلية لشراء العملات المشفرة من دفع الضرائب، في المملكة المتحدة.

ويمكن فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن أنشطة التشفير بنسبة تتراوح بين 20 و45% اعتمادًا على شريحة الضرائب التي يقع تحتها الدخل المتضخم، حيث دخلت القاعدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

وسيتم تطبيق الإعفاء الضريبي على غير المقيمين في المملكة المتحدة الذين يستخدمون بورصة محلية لإجراء صفقات تشفير، وسيحصل مدير الاستثمار الذي يتداول نيابة عن شخص غير مقيم في المملكة المتحدة على إعفاء من دفع الضرائب على الأرباح الناتجة عن تداول العملات المشفرة، وفقًا لما ورد في منشور رسمي حول القاعدة الجديدة.

ويهدف وزير المالية السابق في المملكة المتحدة، Sunak إلى جعل البلاد مركزًا للعملات المشفرة وصناعات Web3.

ونقل تقرير Coindesk في المملكة المتحدة قوله: "هذا الإعفاء عامل مهم في جذب المستثمرين العالميين، مما يعني أن المستثمرين الأجانب لن يتم جلبهم إلى الضرائب البريطانية بمجرد تعيين مديري استثمار مقيمين في المملكة المتحدة، للاستفادة من مكانة المملكة المتحدة كمركز لإدارة الاستثمار، وتم تمديد هذا الإعفاء ليشمل الأصول المشفرة، بحيث لا يتم تأجيل الأموال التي تشملها من تعيين مدير في المملكة المتحدة".

وكان سوناك قد أعلن عن هذه القاعدة لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، وكان قد حدد 1 يناير 2023 باعتباره اليوم الذي سيبدأ فيه سريان القانون.

وتستكشف الحكومة البريطانية، التي قامت بإضفاء الشرعية على العملات المستقرة العام الماضي، طرقًا لتمكين المنظمين الماليين المحليين بمزيد من السلطة على قطاع التشفير.

وأصدرت المملكة المتحدة في يونيو 2022، ورقة استشارية تحدد القوانين لتخفيف المخاطر المرتبطة بمشاريع العملات المستقرة التي تفشل في ذلك الوقت، وقررت سلطات المملكة المتحدة منح المزيد من السيطرة لبنك إنجلترا (BoE) للتعامل مع مُصدري العملات المستقرة الفاشلة.

ويعمل مسؤولو الخزانة في المملكة المتحدة مع شركات ومجموعات العملات المشفرة لصياغة قوانين ترفع من مستوى أدائهم، وفي المقابل، يجلبون عائدات للبلاد، وفقاً لموقع gadgets360.

اقترحت لجنة القانون في المملكة المتحدة في يوليو من العام الماضي، تعديلات على قوانين الملكية الحالية لتشمل العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية الافتراضية.