شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.13 % أول يوم عمل من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمت البيتكوين أول يوم اثنين من عام 2023 بنسبة 0.13 %، في وقت كتابة هذا التقرير، وكانت قيم البيتكوين تحوم حول نقطة السعر البالغة 16،570 دولارًا، في كل من البورصات الوطنية والدولية.

وقال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mudrex :"يحاول السعر التحرك فوق المقاومة عند 16600 إذا كان المشترون قادرين على الحفاظ على زخمهم، فقد يرتفع سعر البيتكوين إلى ما فوق 16700 دولار في الأسبوع المقبل" وفقاً لموقع Gadgets 360.

وتكبدت إيثر خسارة بنسبة 0.05 % اليوم الإثنين، حيث يتم تداول إيثر حاليًا بسعر 1،195 دولارًا، وهو ما يقل بمقدار دولار واحد فقط عن السعر الذي تم تسعيره في 30 ديسمبر، في نهاية الأسبوع، لقد فشلت إيثر في إظهار أي تغييرات ملحوظة في الأسعار.

وافتتحت كل من عملات meme و Shiba Inu و Dogecoin العام الجديد أيضًا مع انخفاضات صغيرة ولكن كبيرة في الأسعار.

وفي أول يوم اثنين من عام 2023، نما سوق التشفير الكلي بنسبة 0.60 %، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث بلغ تقييم سوق التشفير الحالي 798 مليار دولار.