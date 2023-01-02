شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالك عقار أمريكى يقاضى "تويتر" لتأخرهم فى دفع إيجار بقيمة 136 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقاضى مالك عقار أمريكى فى سان فرانسيسكو، رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، لعدم دفع الإيجار، حيث إن إيلون ماسك مدان له بمبلغ 136.250 دولارًا كإيجار خلفى للمكاتب، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن "بلومبرج"، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع تم الإبلاغ عن طرد تويتر من مكاتب أخرى فى جميع أنحاء العالم للأسباب نفسها.

وقدم مالك العقار كولومبيا ريت، شكوى في المحكمة في سان فرانسيسكو، يوم الخميس، زاعمًا أنه أبلغ تويتر فى 16 ديسمبر، أنه سيتعين عليهم إخلاء المكاتب في غضون خمسة أيام، لكنهم لم يمتثلوا، وفقًا لتقارير بلومبرج.

وحتى الآن لم يتوفر أى بيان من تويتر بشأن سلسلة مدفوعات الإيجار الفائتة، كما يتم مقاضاة الشركة لعدم دفع رسوم رحلات الطيران العارض، وتقع المكاتب في الطابق 30 من مبنى هارتفورد في 650 شارع كاليفورنيا في الحي المالي بالمدينة، يشمل المستأجرون الآخرون للمبنى Omnicom Group و Affirm وCredit Suisse، والمبنى ليس المقر الرئيسي للشركة، والذي يقع على طول شارع السوق، على بعد أقل من ميلين من موقع شارع كاليفورنيا.



ايلون ماسك

ماسك لم يعد يدفع إيجار مكتب تويتر في سياتل

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفيد أن ماسك لم يعد يدفع إيجار مكتب تويتر في سياتل وكان يخطط أيضًا لإغلاق أحد مكاتب الشركة في نيويورك، وكثف المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو من أربعة طوابق إلى طابقين، مع إلغاء الامتيازات الفاخرة الآن لصالح المكاتب ذات الرائحة الكريهة التي لم تعد نظيفة، وفقا لموقع "ديلى ميل".

وتضمنت إحدى نفقات السفر التي رفض ماسك دفعها علامة تبويب 197.725 دولارًا للرحلات الخاصة التي تم أخذها في نفس الأسبوع الذي تولى فيه إدارة الشركة، ووفقًا لصحيفة The Times ، فإن العديد من بائعي السفر الآخرين لم يتلقوا رواتبهم.

تم إحالة سداد فاتورة الميثاق الخاص إلى المحكمة في نيو هامبشاير، وفي تغيير جذري آخر، أرسل الملياردير موظفين إلى منشأة تخزين بيانات في سكرامنتو لإغلاق الخوادم عشية عيد الميلاد، كان المركز واحدًا من ثلاثة مرافق خادم مهمة حافظت على عمل الشبكة الاجتماعية بسلاسة.

تويتر توقف دفع ملايين الدولارات كايجارات وخدمات في الأشهر القليلة الماضية

أعرب البعض عن قلقهم من أن فقدان الخوادم قد يسبب مشاكل، لكن قيل لهم إن الأولوية هي توفير المال، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ونقل بعض العمال إلى العمل خلال فترة الأعياد بسبب تعطل الأنظمة واحتمال فقدان البيانات الداخلية.

فيما توقف تويتر عن دفع ملايين الدولارات كإيجارات وخدمات في الأشهر القليلة الماضية - حيث أمر ماسك موظفيه بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات أو إنهائها تمامًا.