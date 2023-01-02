شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشحن سيارتك الكهربائية فى المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من أكبر الامتيازات لامتلاك سيارة كهربائية هي شحنها بسهولة في منزلك، بدلاً من طلب التوقف في محطة وقود كل أسبوع أو نحو ذلك، هذا يعني أنك إذا بقيت على قمة الشحن، ولم تقم برحلات طويلة جدًا، فلن تقلق أبدًا بشأن متى وأين تشحن سياراتك.

ولكن هناك عدد من الطرق للشحن في المنزل وهي ليست كلها مناسبة للجميع. في الواقع بعض الخيارات أفضل بكثير من غيرها - ومن المؤكد أن الحصول على معدات الشحن المناسبة لاحتياجاتك أمر يستحق القيام به.

هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند شراء معدات شحن لمنزلك:

الأول هو الاختيار بين شاحن المستوى 1 وشاحن المستوى 2.

ستحتاج أيضًا إلى التفكير في شحن طول الكابل وأي إمكانيات ذكية تسمح لك بمراقبة الشحن عن بُعد.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول شحن سيارتك الكهربائية في المنزل





استخدم شاحن المستوى 1 المرفق بسيارتك

لا يتعين عليك إنفاق أي وقت أو مال لشراء المعدات لشحن سيارتك إذا كنت لا تريد ذلك، لأن جميع السيارات الكهربائية تأتي مع ما يسمى بشاحن المستوى 1الذي يتم توصيله بمأخذ قياسي بجهد 120 فولت في منزلك.

تعد أجهزة الشحن من المستوى 1 جيدة لتزويد سيارتك الكهربائية طوال الوقت، ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً لشحن البطارية بالكامل - عادةً ما بين ثماني إلى 10 ساعات أو أكثر، اعتمادًا على مدى استنفادها. هذا يجعل توقف الشحن السريع مستحيلًا إلى حد كبير.

لكن لا يحتاج معظم الناس إلى شحن سياراتهم بسرعة عندما يكونون في المنزل.

بدلاً من ذلك سيشحن معظمهم بين عشية وضحاها وسيكونون على استعداد للذهاب إلي وجهاتهم في الصباح.

يعد تثبيت أجهزة الشحن من المستوى 1 ما عليك سوى توصيله بمأخذ طاقة قياسي بجهد 120 فولت.

يمكن تثبيت العديد منها على الحائط للوصول السريع أيضًا - ولكن لا يتعين عليك القيام بذلك إذا كنت لا ترغب في ذلك.





شاحن المستوى 2

إذا كنت تريد الشحن بشكل أسرع في المنزل، فقد يكون من المفيد الاستثمار في شاحن المستوى 2.

تعد أجهزة الشحن من المستوى 2 أقوى من أجهزة الشحن من المستوى 1، لذا يمكنها إعادة شحن البطارية بشكل أسرع - عادةً في غضون ثلاث إلى ست ساعات حسب السعة.

تتطلب أجهزة الشحن من المستوى 2 منفذ 240 فولت لتعمل بشكل صحيح.

ستحتاج إلى كهربائي لتركيب مقبس - وقد يتطلب الأمر أيضًا ترقيات كبيرة للأسلاك إذا لم يكن منزلك جاهزًا.

كذلك أجهزة الشحن من المستوى 2 يمكن أن تكون أكثر تكلفة من أجهزة الشحن من المستوى 1.

لن تحصل على شاحن من المستوى 2 مع سيارتك، لذا سيتعين عليك شراء شاحن منفصل، وتكلفته عادةً 500 دولار على الأقل.

لا يحتاج معظم الأشخاص إلى شاحن من المستوى 2 لمنزلهم.