شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لتليجرام يوفر مميزات جديدة.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق تليجرام على تحديث جديد وفر عدد من المميزات مثل Hidden Media واقتراح صورة الملف الشخصي لجهات الاتصال الخاصة بك والمزيد، وفي وقت سابق، قدمت الشركة تحديث تليجرام ميزة الحذف التلقائي لجميع الدردشات، وTopics 2.0، وميزات جديدة أخرى أيضًا، وفيما يلى نعرض أبرز المميزات:

- الوسائط المخفية

يمكن للمستخدمين تعتيم الصور ومقاطع الفيديو بطبقة متلألئة، ضغطة واحدة ستكشف عن محتوى الرسالة، حيث أن تنسيق Spoiler مدعوم بالفعل بواسطة Telegram لإخفاء أي نص في الرسائل.

يمكنك حذف الوسائط والمستندات من مساحة تخزين هاتفك وتنزيلها مرة أخرى في أي وقت من سحابة تليجرام، حيث تمكن المستخدمون من تعيين الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت أو تمت إزالة العناصر غير المستخدمة تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة.

- استخدام التخزين الصفري

يمكنك إنشاء إعدادات تلقائية منفصلة للمحادثات

تساعدك المخططات الدائرية الجديدة على تصور ما يستهلك مساحة ، بينما تسمح لك علامات التبويب "الوسائط" و"الملفات" و"الموسيقى" بحذف أكبر العناصر بسرعة.

أدوات الرسم والنص الجديدة

أصلح هذا التحديث محرر الوسائط في Telegram، حيث تعمل أدوات الرسم على تغيير العرض حسب السرعة والخطوط الملساء تلقائيًا، حيثأن أداة التمويه الجديدة لتنقيح البيانات الحساسة (أو القواطع الضوئية) وخمس أدوات ألوان عالية الدقة ، بما في ذلك Eyedropper.

اقترح صور الملف الشخصي

علاوة على ذلك، إذا كان لدى جهة الاتصال الخاصة بك صورة ملف تعريف لائقة ، فيمكنك تقديمها لهم، لإضافته إلى ملفهم الشخصي ، يحتاجون فقط إلى ضغطتين.

صور الملف الشخصي العامة

يمكن للمستخدمين تعيين صورة عامة لأي شخص آخر إذا سمحت لبعض المستخدمين فقط بمشاهدة صور ملفك الشخصي، حيث يتيح لك هذا التحديث أيضًا تحقيق خصوصية كاملة لصورة الملف الشخصي عن طريق تعيين الرؤية إلى "لا أحد" وإضافة مستخدمين أو مجموعات معينة كاستثناءات.

إخفاء أعضاء المجموعة

تساعد أدوات مثل مكافحة البريد العشوائي العدوانية مسؤولي الدردشة في تنظيف مجموعات ضخمة ، ولكن قد ترغب مجموعات أخرى في حماية الأعضاء من الرسائل الشخصية غير المرغوب فيها.