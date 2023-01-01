شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما بيدفعوش الإيجار.. دعوى قضائية ضد "تويتر" تهدد بضياع مقر الشركة الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامتCalifornia Property Trust ، مالك المبنى الذى يضم المقر الرئيسي لشركة تويتر المملوكة لإيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تخلفها عن دفع الإيجار، والذى يبلغ 136.250 دولارًا.

ووفقًا لـ Bloomberg عبر The Verge ، أخطرت الشركة تويتر في 16 ديسمبر بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق 30 من مبنى Hartford ، الواقع في 650 California Street في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون خمسة أيام.

وفي شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، قال California Property Trust إن تويتر فشل فى الامتثال للأمر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز توقفت "تويتر" لأسابيع عن دفع الإيجار فى جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف، وتواجه الشركة أيضًا دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 دولار مقابل رحلات الطيران العارض التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في تويتر، وخلال نفس الفترة الزمنية ، ورد أن ماسك أحضر "أكثر من نصف دزينة" من المحامين من سبيس إكس لدعم الفريق القانوني لتويتر.