7 حلول لمشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب..تطبيق الواتساب هو احد أقوى وأقدم تطبيقات التواصل الإجتماعي، التي يستخدمها الآن الكثير والكثير من المستخدمين الذين يقومون بالتواصل مع أصدقائهم أو عائلتهم أو إجراء المحادثات في إطار العمل وذلك الذي يحدث من خلال Whatsapp business، ولكن..أثناء استخدام الواتساب بالتأكيد ستضطر لاستخدام الكاميرا في أيً حالة من الحالات، سواء لأجل مشاركة حالة أو مشاركة صورة مع أحد أصدقائك، او تصوير مستند ما يخص عملك، الكثير من الإستخدامات..والتي لن يُمكنك القيام بأيًا منها إذا واجهتك مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب، لذلك نستعرض هنا الحلول الممكنة لمشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب..تابع لتتعرف على المزيد.

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تفقد إذن الكاميرا في الواتساب

لكل أداة في هاتفك أو خاصية يُمكنك الهاتف من استخدامها إذن يجب أن تسمح به لأن يقوم الهاتف بالسماح لك أو تحديدًا للتطبيق الذي تواجه معه مشكلة بشأن تلك الآداة! لذلك يجب عليك أن تتفقد تلك الأذونات.. ومشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب هي داعٍ لأن تقوم بالتأكد من الأذونات الخاصة بتطبيق الواتساب، لذلك توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك، ثم انتقل إلى التطبيقات، ثم إلى تطبيق الواتساب، ومنه إلى الأذونات، ثم تفقد ما إذا تم السماح للكاميرا بالإستخدام من قبل الواتساب! ثم تفقد الواتساب مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب.

إيقاف إجباري للتطبيق

الإيقاف الإجباري هو أحد الخيارات التي يُمكن تطبيقها كحلٍ للمشاكل التي يُتعرض لها أثناء استخدام التطبيقات، والإيقاف الإجباري بمعناه هو إيقاف تشغيل التطبيق وإلغاء تفعيل إي مؤثر له وعليه تجاه الهاتف نفسه، وذلك ما يوفر فرصة لشبه إعادة إحياء للتطبيق عندما تقوم بالإيقاف الإجباري لتطبيق الواتساب لأجل حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب، لذلك انتقل إلى الإعدادات العامة/ ومنها إلى التطبيقات/ ثم توجه إلى تطبيق الواتساب/ ثم قم بالضغط على “إيقاف إجباري” ثم قم ببساطة بالضغط على أيقونة التطبيق في الواجهة الرئيسية لأن تكون بتشغيله مرة أخرى لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب أم لا

مسح بيانات التطبيق

مسح البيانات هو أحد الحلول الهامة التي نقترحها عند البحث في حل مشكلة من مشاكل التطبيقات، وما يعنيه مسح البيانات هو مسح جميع البيانات المؤقتة الخاصة بالتطبيق، والبيانات الكاملة أيضًا لأن يقوم التطبيق بإعادة التشغيل من جديد كأنك قمت بإعادة ضبط المصنع له..فإنه يفتح كأنك تفتحه لأول مرة لتسجل عليه من جديد! لذلك بخصوص مسح البيانات للواتساب..فيجب عليك التأكد من الإحتفاظ بنسخة احتياطية قبل الشروع في مسح البيانات لحل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب، وذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات/ ثم إلى التطبيقات/ ثم إلى تطبيق الواتساب..ثم إلى البيانات والتخزين..ثم مسح البيانات! لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب أم لا.

قم بتحديث التطبيق

هل قمت بتحديث تطبيق الواتساب لأخر نسخة أرسلت إليك؟ ما هي فائدة التحديثات؟ الفائدة الجلية من التحديثات مجملًا هي حل المشاكل، وإضافة مميزات جديدة، لذلك..يتوجب عليك دومًا أن تقوم بمواكبة التحديثات التي ترسلها الشركة لتطبيق الواتساب، ومشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب هي إحدى المشاكل التي قد تكون مشكلة عامة لدى العديد من مستخدمي الواتساب، وحينئذٍ يتم إخطار المطورين بالمشكلة ليقوموا بإرسال تحديثات، والتي يُمكنك أن تتفقدها من خلال زيارتك لمتجر التطبيقات التابع لنظام هاتفك.

قم بمراجعة تطبيقات الكاميرا الأخرى في هاتفك

تطبيقات الكاميرا والتي أعني بها تطبيق كجوجل كاميرا، كتطبيقات مثل B612 الذي عرفناه قديمًا ولكن شتان الفرق، أنا فقط أود توضيح المقصود من تطبيقات الكاميرا..تلك التطبيقات قد تؤثر على عمل الكاميرا مجملًا في الهاتف، وتحديدًا كاميرا الواتساب، لذلك قم بالتأكد من عدم تشغيل إحدى تطبيقات الكاميرا في الخلفية، أو أن تقوم بحذفها تمامًا وذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات العامة/ ثم إلى التطبيقات/ ثم توجه إلى تطبيق الكاميرا الثانوي الذي قمت بتحميله على هاتفك لتقوم بحذفه، ثم حاول مجددًا استخدام كاميرا الواتساب لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

إعادة تثبيت التطبيق هو ليس آخر حل يُمكنك تجربته..ولكنه الحل الأمثل إذا لم ينفع معك أيًا من تلك الحلول السابقة، سواء كان مسح البيانات أو فرض الإيقاف أو غيرهم..إعادة تثبيت التطبيق هو بمثابة إعادة إحياء كاملة لتطبيق الواتساب، والتي تُمكنك من حذف جميع الإعدادات التي تتعلق بالتطبيق إن لم ينفع معك حذف المؤقت منها من خلال مسح البيانات، وذلك ما يلغي احتمال وجود أية ملفات تالفة تمامًا في التطبيق تؤثر على عمل الكاميرا في الواتساب، لذلك بعد القيام بإعادة تثبيت التطبيق (مع التأكيد على أنك قمت بالإحتفاظ بنسخة احتياطية للتطبيق قبل التطرق لحذفه) قم بفتح الواتساب للتسجيل مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب.

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة تشغيل الهاتف..هي ما يُمكنك إجراءه مجملًا لحل المشاكل التي تشعر أنك تواجهها مع هاتفك، ومنها مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب، إعادة تشغيل الهاتف هي بمثابة إعادة إحياء لجميع أجزاء الهاتف الداخلية مع حل المشاكل التي قد لا تكن على علمٍ بها! وتلك فائدة إعادة تشغيل الهاتف مجملًا..وإعادة تشغيله لأجل حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب تحديدًا! لذا قم بالضغط مطولًا على زر الطاقة..لتقوم باختيار إعادة تشغيل الهاتف، ثم قم بتجربة استخدام كاميرا الواتساب مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا في الواتساب أم لا.