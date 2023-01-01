شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل "دش نيزكى" يسقط خلاله 110 شهب من السماء كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل أحد أفضل الأحداث الفلكية إلى ذروته هذا الأسبوع، حيث يرسل الدش النيزكى Quadrantids ما يصل إلى 110 من الشهب كل الساعة عبر سماء الليل، ويشتهر العرض بإنتاج نيازك "كرات نارية" ساطعة تترك انفجارات كبيرة من الضوء والألوان تدوم لفترة أطول من خطوط النيازك العادية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على عكس معظم زخات النيازك، التي تنشأ من الحطام الذي خلفته المذنبات، فإن هذا الدش النيزكى يأتي من كويكب 2003 EH1، الذي لاحظه علماء الفلك الصينيون لأول مرة منذ أكثر من 500 عام.

على الرغم من أنه بدأ بالأمس تقنيًا، إلا أنه يُنظر إليه على أنه أول دش نيزكى كل عام، وهذا لأنه سيكون مكثفًا بشكل خاص يوم الثلاثاء (3 يناير) والذروة رسميًا في الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء (4 يناير)، أما الفترة الإجمالية له هي من 28 ديسمبر 2022 إلى 12 يناير 2023.

ولعل من الأفضل مشاهدته أثناء الليل وساعات الفجر من نصف الكرة الشمالي، والطريقة المثالية لرؤيته هي في ليلة صافية.

وقالت الجمعية الفلكية الملكية: `` أثناء الدش النيزكى، تمر الأرض عبر سحابة من الحطام خلفتها المذنبات والكويكبات، ويمكن رؤية العديد من النيازك تدخل الغلاف الجوي ''.

وأضافت الجمعية الفلكية الملكية: "للحصول على أفضل الظروف، يجب أن تجد مكانًا آمنًا بعيدًا عن أضواء الشوارع ومصادر التلوث الضوئي الأخرى".