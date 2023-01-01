شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يعود ترامب إلي فيسبوك قريبا؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة فايننشال تايمز، أن شركة ميتا تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى فيسبوك حسبما نقلت العربية نت.

كان المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة "تويتر"، إيلون ماسك قد أعلن في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه سيعيد حساب الرئيس السابق دونالد ترمب على موقع "تويتر".

وتم تعليق حساب الرئيس السابق ترامب، بواسطة كلا من شركتي فيسبوك وتويتر في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، حيث قام أنصاره بأعمال شغب وعطلوا المشرعين الذين كانوا يقومون بفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسمياً.

وتأتي تلك الخطوات بعد إعلان ترمب عن حملته الثالثة للبيت الأبيض، فيما يخضع حالياً لتحقيق فيدرالي بسبب تعامله مع وثائق سرية ودوره في جهد هائل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.