شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاتم ذكي جديد يساعد مرتديه على تتبع حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Movano عن تطويرها لخاتم ذكي يساعد مرتديه على تتبع جميع المؤشرات المهمة لحالته الصحية، حسبما نقلت RT.

وأشار الخبراء إلى "أن خاتم Evie الذي كشف عنه يمكنه تتبع العديد من المؤشرات الصحية كمعدل ضربات القلب، ومعدلات الأكسجة في الدم، ومعدلات التنفس، وتتبع النشاط البدني للمستخدم كمعدل الخطوات المقطوعة يوميا، ومراقبة معدلات السعرات الحرارية، وقياس معدلات النوم اليومية، كما يمكن النساء من تتبع الدورية الشهرية وأعراضها وفترات الإباضة، فضلا عن إمكانية استعماله لمراقبة تقليات درجة حرارة الجسم".

ووفقا للمطورين سيسمح تحليل البيانات التي يحصل عليها الخاتم بالتتبع الفعال للحالة الصحية والأمراض المزمنة، على سبيل المثال سيكون هذا الجهاز قادرا على تحديد كيفية تأثير النشاط البدني للشخص على أنماط النوم أو معدل ضربات القلب خلال فترة زمنية معينة.

وأوضحت Movano أنها تخطط للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنتجها الجديد، ولا يوجد جدول زمني محدد لهذا الأمر الآن، كما تشير التسريبات إلى أن الخاتم الذكي الجديد سيطرح للمستخدمين بسعر 300 دولار تقريبا، ودون رسوم إضافية لاستعمال تطبيقاته وتقنياته.