شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. استخدام سناب شات للتصفح الآمن من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم سناب شات معلومات من خدمة جوجل للتصفح الآمن للمساعدة على تحذير مستخدمي سناب شات بشأن التصيّد المشتبه به والبرمجيات الخبيثة وغيرها من مواقع الإنترنت الخطيرة الأخرى.

وعندما تفتح رابطًا، يستخدم سناب شات معلومات من خدمة التصفح الآمن من جوجل للتحقق مما إذا كان الرابط مرتبطًا بمحتوى غير مرغوب فيه أو سوء استخدام أو تصيّد أو أي نشاط ضار آخر.

وقد تحاول هذه المواقع تنفيذ عمليات مثل سرقة بيانات الاعتماد التي تستخدمها أو تثبيت برامج ضارة على جهازك، إذا فتحت رابطًا من هذا النوع، فسترى تنبيهًا يتيح لك التراجع أو معرفة المزيد عن خدمة التصفح الآمن من جوجل.

وفي حال قيام جوجل بتصنيف موقعك الإلكتروني بشكل غير صحيح،يمكن إبلاغ عن تحذير تصيّد غير صحيح، أو برمجيات خبيثة وبرامج غير مرغوبة.

خدمة التصفح الآمن من جوجل قد لا تكون مثالية، حيث تعمل جوجل على تقديم أحدث معلومات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وغير المرغوب فيها، ومع ذلك، لا يمكن لـ Google ضمان أن تكون المعلومات شاملة وخالية من الأخطاء، وقد لا تستطيع تحديد بعض المواقع الخطرة، وقد تُحدَّد بعض المواقع الآمنة عن طريق الخطأ.