شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مذنب سيمر عبر الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يقوم مذنب لم يُرَ منذ أن سار إنسان النياندرتال على الأرض برحلة عودة - وقد عرض علماء الفلك أول صورة مفصلة لـ "كرة الثلج الكونية" حسبما نقلت RT.

ويُعرف المذنب رسميا باسم C / 2022 E3 (ZTF)، ويدور حول الشمس كل 50000 عام ومن المقرر أن يتخذ أوثق اقتراب له من كوكبنا في 1 فبراير 2023.

وتم اكتشاف E3 في مارس، لكن العلماء التقطوا مؤخرا أول صورة مفصلة تكشف عنه.

وفي حين أن المذنب معتم جدا بحيث لا يمكن رؤيته بدون تلسكوب، يجب أن يكون مرئيا بالعين المجردة عندما يكون على بعد حوالي 26 مليون ميل.

وفي أوائل شهر مارس، اكتشف علماء الفلك المذنب C / 2022 E3 (ZTF) باستخدام كاميرا مسح واسعة المجال في مرفق زويكي العابر.

ومنذ ذلك الحين، سطع المذنب الطويل المدى الجديد بشكل كبير وهو الآن يكتسح الكوكبة الشمالية Corona Borealis في سماء ما قبل الفجر.

ويقع المذنب حاليا على بعد 117 مليون ميل من الأرض ومن المقرر أن يصل إلى الشمس في 1 يناير، ويدور حولها ويحقق أقرب نقطة له إلى كوكبنا.

وسيكون E3 أول مذنب يُرى بالعين المجردة منذ مذنب NEOWISE في يوليو 2020.

ومع ذلك، ترك NEOWISE ذيلا طويلا ضبابيا ومن المرجح أن يظهر E3 كخط رمادي في سماء الليل.

ويفترض أن يكون E3 مرئيا بحلول 26 يناير ولكنه يصل إلى ألمعه في 1 فبراير.

وهذا المذنب ليس العرض الكوني الوحيد المقرر لعام 2023، حيث سيبدأ العام بمشهد النيزك الرباعي السنوي وسينتهي بنيزك Geminid المثير للإعجاب في ديسمبر.

ويعتبر Quadrantid أحد أكثر زخات الشهب إثارة لهذا العام، ولا تحتاج إلى معدات متخصصة لرؤيته.

وبينما بدأ زخات الشهب من الناحية الفنية اليوم، فإنها ستصل إلى ذروتها في ليلة 3 يناير وصباح 4 يناير.

ومع ذلك، في أقصى الحدود، يمكن رؤية ما يصل إلى 200 نجم ساطع في الساعة، لكن هذا يعتمد على الظروف المثالية والمكان المثالي على الأرض.

ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، سيضيء نيزك Geminid السماء من 13 إلى 14 ديسمبر.

النيازك بيضاء بشكل رئيسي ولكن يمكن أن تكون صفراء أو خضراء أو حمراء أو زرقاء.

وفي حين أن المذنبات تسبب معظم زخات الشهب، فإن زخات Geminid النيزكية فريدة من نوعها حيث يتم إنتاج المشهد بينما تمر الأرض عبر مسار من الحطام الناتج عن كويكب يعرف باسم 3200 Phaethon.

وتم الإبلاغ عن زخات نيزك Geminid لأول مرة في عام 1862، ولكن لم يحدد العلماء مصدر 3200 Phaethon حتى عام 1983.

ويطلق عليها اسم Geminids لأنه عندما تمر الأرض عبر الحطام، فإنها تضيء نجم Castor في كوكبة الجوزاء.