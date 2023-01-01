شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يحتفل برأس السنة مع زوجته "بيرسلا" بصورة تظهر حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك برأس السنة الجديدة 2023، بنشر صورة جديدة له تجمعه بزوجتها بيرسلا تشان، والتى تظهر فيها بيرسلا وهي "حامل"، فيما علق مارك زوكربيرج على الصورة قائلا: "سنة جديدة سعيدة! إليكم جميع المغامرات والحب القادم في عام 2023".

يذكر أنه في 31 يوليو 2015، أعلن الثنائي انتظارهم طفلتهم الأولى، وأعلن أنه كان قلقلا من حدوث إجهاض كما حدث في المرات الثلاث الأولى، وفي 1 ديسمبر 2015 رزق الزوجين بطفلتهما الأولى ماكسيما تشان زوكربيرج "ماكس"، أما أبنتهما الثانية "أغسطس" فقد ولدت في أغسطس 2017 وفي 21 سبتمبر 2022، أعلن زوكربيرج أنه هو وتشان يتوقعان ابنتهما الثالثة في عام 2023.



مارك زوكربيرج مع زوجته الحامل