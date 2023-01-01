شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحتضن 1677 متحفا للعلوم والتكنولوجيا حتى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية مؤخراً أن لدى الصين 1677 متحفاً للعلوم والتكنولوجيا فى عام 2021، بزيادة 152 متحفاً مقارنة بالعام 2020، مع زيادة إجمالى مساحة العرض بنسبة 13.03%، وذكرت الإحصاءات أن حوالى 18.9 مليار يوان ما يعادل 2.71 مليار دولار أمريكى من الأموال الوطنية قد جمعت لتعميم العلوم فى عام 2021، بزيادة 10.1 % عن عام 2020، بحسب موقع وكالة شينخوا.

تعميم العلوم والتكنولوجيا

وبحسب البيانات، كان أكثر من 1.8 مليون شخص يعملون بدوام كامل أو دوام جزئى فى تعميم العلوم فى البلاد فى عام 2021، بزيادة 0.8 فى المائة عن عام 2020، ونظمت مؤسسات منوعة من أنحاء البلاد أكثر من مليون محاضرة عبر الانترنت وخارجها لتعميم العلوم والتكنولوجيا، ما جذب حضور 3.38 مليار شخص، بزيادة 108.24 فى المائة عن عام 2020 .

كما عُقد أكثر من 100 ألف معرض عبر الانترنت أو خارجها لتعميم العلوم والتكنولوجيا فى عام 2021، ما جذب 205 ملايين زائر، وفقا للإحصاءات.



متحف الطبيعة

انترنت الاشياء

في نوفمبر الماضى، انطلق المعرض العالمى لإنترنت الأشياء فى مدينة ووشى بمقاطعة جيانغسو فى شرقى الصين، ويتضمن الحدث، الذى استمر 3 أيام، قمة واحدة ومعرضا حول أحدث تطبيقات ومنتجات إنترنت الأشياء والعديد من المنتديات التى تركز على مواضيع مثل الإنترنت الصناعى والاستشعار الذكى والمركبات الذكية المتصلة.

وتوجد فى مدينة ووشى، التى يطلق عليها اسم "مدينة إنترنت الأشياء"، حاليا أكثر من 3000 شركة ذات صلة بإنترنت الأشياء، بقيمة إنتاج تزيد عن 350 مليار يوان (حوالى 49 مليار دولار أمريكي)، وتقود صياغة أكثر من نصف المعايير الدولية لإنترنت الأشياء.