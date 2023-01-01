شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على هواتف ملايين المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تطبيق واتس آب عن العمل على 49 طرازًا للهواتف الذكية اعتبارًا من الأمس تاركًا الملايين بدون التطبيق، حيث سيحتاج المستخدمون الذين لديهم أجهزة iPhone و Android قديمة إلى الحصول على ترقية بعد 31 ديسمبر من أجل استخدام التطبيق في بداية العام الجديد.

وفي المجموع سيتأثر 49 طرازًا - بما في ذلك عدد من هواتف Huawei و LG و Samsung، وبحسب ما ورد تمت برمجة التطبيق لإصدار تنبيه للمتضررين قبل أن تتوقف خدمة الرسائل الفورية عن العمل.

وقالت إدارة WhatsApp: "تتغير الأجهزة والبرامج كثيرًا، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونجري التحديثات، وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp".

وأضافت: "لاختيار ما نتوقف عن دعمه نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال يستخدمها أقل عدد من الأشخاص، ولتحديث نظام التشغيل الخاص بك على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات العامة وحدد تحديث البرنامج".



قائمة كاملة من الماركات والموديلات المتأثرة قائمة كاملة من الماركات والموديلات المتأثرة iPhone 5

iPhone 5C

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Quad XL

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT