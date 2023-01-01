شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على هواتف ملايين المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
وفي المجموع سيتأثر 49 طرازًا - بما في ذلك عدد من هواتف Huawei و LG و Samsung، وبحسب ما ورد تمت برمجة التطبيق لإصدار تنبيه للمتضررين قبل أن تتوقف خدمة الرسائل الفورية عن العمل.
وقالت إدارة WhatsApp: "تتغير الأجهزة والبرامج كثيرًا، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونجري التحديثات، وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp".
وأضافت: "لاختيار ما نتوقف عن دعمه نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال يستخدمها أقل عدد من الأشخاص، ولتحديث نظام التشغيل الخاص بك على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات العامة وحدد تحديث البرنامج".
قائمة كاملة من الماركات والموديلات المتأثرة
iPhone 5
iPhone 5C
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 II Dual
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Quad XL
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT