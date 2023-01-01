شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معالج A17 لجهاز iPhone 15 يركز على عمر البطارية أكثر من قوة المعالج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية إن شريحة A17 ، التي من المتوقع استخدامها في iPhone 15 ، قد تركز بشكل أكبر على تحسينات عمر البطارية أكثر من طاقة المعالجة.



وبحسب التقرير، فعند مناقشة عملية 3nm التي سيتم استخدامها لجهاز iPhone 15 ، فإن شركة تصنيع شرائح Apple TSMC (شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية) تركز بشكل أكبر على كفاءة الطاقة أكثر من الأداء، وفقًا لتقرير 9to5Google.

وكانت TSMC رائدة في صناعة الرقائق في استخدام عمليات أصغر من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن يستخدم iPhone 15 في العام المقبل، بالإضافة إلى أجهزة Mac التي تعمل بشريحة M2 Pro الجديدة ، عملية 3nm الجديدة للشركة، وفقًا للتقرير.

وفي غضون ذلك، بعد ستة أشهر من إنتاج سامسونج بتقنية 3 نانومتر ، أعلنت TSMC عن الإنتاج الضخم لشرائحها 3 نانومتر ، والتي ستتفوق في الأداء على رقائق 5 نانومتر الموجودة في أحدث طرازات Pro iPhone، وتقول الشركة إنها تقدر أن تقنية 3 نانومتر ستخلق منتجات نهائية بقيمة سوقية تبلغ 1.5 تريليون دولار في غضون خمس سنوات من حجم الإنتاج.

وتقوم الشركة المصنعة للرقائق أيضًا ببناء سعة 3 نانومتر في موقعها في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى توسيع سعة 3 نانومتر في تايوان، وعلاوة على ذلك ، ستشمل سلسلة iPhone 15 أربعة طرز ، مع اختلافات أكبر في الميزات من iPhone 14 وستتميز جميع الطرز بمنافذ شحن USB-C ، حسبما كشف تقرير.