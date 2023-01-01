شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. طريقة إنشاء مجلد سرى على ويندوز لتخزين الملفات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويندوز هو نظام التشغيل الأكثر استخدامًا على جهاز الكمبيوتر ويقدم عددًا كبيرًا من النصائح والحيل التي لا يعرفها معظم المستخدمين مثل إنشاء مجلد بدون اسم.

مجلد ويندوز يمكن لمستخدمي ويندوز إخفاء مجلد من File Explorer وعرض هذا المجلد وجميع الملفات التي يحتوي عليها ، تقريبًا غير قابلة للحذف.

لن يحتاج المستخدمون إلى أي شيء أكثر من تلك المجموعة وبروتوكول تشفير لإخفاء وتأمين الملفات الخاصة من الوصول غير المصرح به.

مثل هذا المجلد ليس له رمز ولا اسم في شكل نص ، لذلك لا يمكن رؤيته إلا إذا كان الماوس يحوم فوقه. يمكن استخدام هذا المجلد لتخزين أي مستندات خاصة لا تريد للمستخدمين الآخرين ، وخاصة الأطفال ، رؤيتها أو الوصول إليها.



إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء مجلد سري على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز: إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء مجلد سري على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز: *إنشاء مجلد بدون اسم انقر بزر الماوس الأيمن على الشاشة الرئيسية لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز لإنشاء مجلد جديد.

حدد الخيار الجديد ثم انقر فوق خيار المجلد من القائمة المنسدلة المعروضة.

بمجرد الإنشاء انقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد لإعادة تسميته.

بالنسبة لما يلي ستحتاج إلى لوحة مفاتيح كاملة الحجم (واحدة بها لوحة أرقام على اليمين).

بعد ذلك أدخل Alt + 0160 ، وهو اختصار رمز Alt لمسافة غير فاصلة.

سيتم إنشاء مجلد جديد بدون اسم.

إزالة رمز المجلد انقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد الذي تم إنشاؤه حديثًا بدون اسم.

اذهب إلى الخيار من القائمة المنسدلة المعروضة.

انقر فوق علامة التبويب تخصيص.

ثم حدد خيار تغيير الرمز.

اختر أحد الرموز الفارغة من الخيارات الأربعة الافتراضية المتاحة عن طريق التمرير إلى اليمين.

لديك مجلد سري وغير قابل للاكتشاف بدون اسم أو رمز على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows.

يكون المجلد مرئيًا فقط عند النقر فوقه، أو كونه جزءًا من نافذة تحديد ، أو يتم تحريكه بالماوس.

إذا كنت تستخدم مجلدًا مثل هذا على سطح المكتب، فيجب عليك وضعه هناك في مكان مختلف.

يمكن أن يحتوي هذا المجلد السري على مجلدات فرعية.

علامات التبويب في Notepad على Windows 11في الآونة الأخيرة ، كشفت Microsoft عن غير قصد عن ميزة تقوم بتطويرها لتطبيق Notepad في Windows 11.

قد تضيف الشركة علامات تبويب إلى تطبيق Notepad، تمامًا مثل علامات التبويب في مستكشف الملفات في أحدث إصدار من نظام التشغيل.

سيعمل تطبيق Notepad بطريقة مشابهة للطريقة التي تسمح بها علامات التبويب في متصفحات الويب للمستخدمين بفتح مواقع ويب متعددة في نافذة واحدة.

من أجل فتح ملفات "txt" متعددة في نفس النافذة، قد يتمكن المستخدمون من فتح علامات التبويب التي تظهر على طول الجزء العلوي من التطبيق (على غرار علامات التبويب في File Explorer).