شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة تسمح للمستخدمين بتغيير خط نظام آيفون الخاص بهم على iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر أحد مطوري البرامج أداة جديدة ستسمح لمستخدمي أبل بتغيير خط نظام آيفون الخاص بهم على iOS 16 دون الحاجة إلى كسر حماية هواتفهم، ووفقًا لـ MacRumors، على مر السنين، زادت أبل من مستوى التخصيص الذي يمكن لمستخدمي آيفون الوصول إليه، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تغييره هو خط أيفون على مستوى النظام.

وبحسب التقرير فقد أنشأ المطور Zhuowei Zhang أداة تغير الخط على مستوى النظام لجهاز أيفون من خلال استغلال ثغرة أمنية في الإصدارات السابقة من iOS 16، ولاستخدام الأداة وتغيير الخط على مستوى نظام أيفون ، يجب تشغيل iOS 16.1.2 أو إصدار سابق لأن Zhang استخدم ثغرة أمنية مصححة في iOS 16.2 ، وفقًا للتقرير.

وعلاوة على ذلك، للتحقق من الإصدار الذي يعمل به جهاز أيفون الخاص بك ، انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم حول، ثم انظر إلى ما هو مدرج على أنه إصدار iOS.

وفي نهاية الأسبوع الماضي ، توقفت أبل عن توقيع iOS 16.1.2 ، مما يعني أنه إذا كان المستخدمون يستخدمون iOS 16.2 ، فلن يتمكنوا من الرجوع إلى إصدار أقدم ، حسبما ذكر التقرير، وأضاف التقرير أن الأداة متاحة على GitHub كملف IPA وتتيح للمستخدمين الاختيار من بين عدة خطوط ، مثل Comic Sans MS و Fira Sans و DejaVu Sans Mono.