شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم منصة أمريكية لتوصل الأطعمة 3.5 مليون دولار لرفض رسوم خفية على العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرم قاضي أمريكي منصة Grubhub الأمريكية المتخصصة في طلب وتسليم الأغذية عبر الإنترنت والهاتف المحمول في الولايات المتحدة حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي بسبب فرض رسوم خفية على العملاء.

وجاءت هذه الغرامة لتسوية دعوى قضائية من مقاطعة كولومبيا تدعي أن الشركة ضللت العملاء من خلال وضع رسوم خفية على طلباتهم، ووفقًا لبيان صحفي ، يجب على Grubhub دفع 800000 دولار إلى العاصمة كعقوبة مدنية ، بينما سيتم سداد 2.7 مليون دولار المتبقية للعملاء المتأثرين.

وفي مارس ، رفع المدعي العام في العاصمة كارل راسين دعوى قضائية ضد Grubhub ، متهمًا إياها بتقديم وعود كاذبة بطلبات "مجانية" عبر الإنترنت للعملاء ، بالإضافة إلى "توصيل مجاني غير محدود" لأولئك الذين يشتركون في Grubhub Plus.

وتزعم الدعوى أن هذه الممارسة "خادعة" نظرًا لأن Grubhub لا يزال يأخذ رسوم خدمة لأوامر عدم الاستلام المقدمة من عملاء Grubhub Plus ، كما يفرض رسومًا على التوصيل والخدمة للطلبات القياسية أيضًا.

ويستشهد أيضًا بالعديد من الممارسات التجارية المشكوك فيها ، مثل الطريقة التي جمعت بها Grubhub رسوم الخدمة في سطر واحد مع ضرائب المبيعات على صفحة الخروج ، وهو أمر توقفت الشركة عن فعله مؤخرًا فقط، وقد تم اتهام Grubhub سابقًا بإدراج المطاعم على المنصة دون إذنهم لتوسيع الخدمة ، وأطلق سلسلة من المواقع الصغيرة التي تشبه المواقع الحقيقية للمطاعم من أجل توجيه الطلبات عبر Grubhub، و في وقت رفع الدعوى ، دحض Grubhub الادعاءات وقال "تم إيقاف العديد من الممارسات المعنية".