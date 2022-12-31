شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن أداة جديدة للتنقل على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان إيلون ماسك في حالة اندفاع "لتحسين" طريقة عمل تويتر، حيث قام بتحديث بعض الميزات (تويتر Blue) ، وأعاد بعضها (عدد المشاهدات) وقدم بعض الميزات الجديدة مثل زيادة طول مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها الآن على النظام الأساسي، وفي آخر تحديث، أعلن تويتر عن ميزة تنقل جديدة ستصل الشهر المقبل.

وتهدف الميزة إلى تحسين تجربة التصفح على المنصة، وقال ماسك في تغريدة: "سيأتي التنقل على تويتر في شهر يناير والذي يسمح بالتمرير إلى الجانب للتبديل بين التغريدات الموصى بها والمتبعة ، والاتجاهات، والموضوعات ، وما إلى ذلك، وحتى ذلك الحين، انقر فوق رمز النجمة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة الرئيسية للتبديل".

وأثناء الرد على تغريدة، قال Musk أيضًا إن التمرير عبر القوائم سيتم تمكينه أيضًا، وأشار إلى أنه "أثناء قيامنا بتحسين تويتر AI، ستصبح التغريدات والقوائم والموضوعات الموصى بها رائعة" ، مضيفًا أنه من الجيد التبديل ذهابًا وإيابًا.

أسلوب التنقل الحالي يمكن لمستخدمي تويتر حاليًا التبديل بين نمطين من الخلاصات. يمكنهم النقر / النقر فوق النجوم الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر للتبديل بين نمطين. في أحد الأنماط ، سيتمكن المستخدمون من رؤية جميع التغريدات الرئيسية ، وفي الآخر ، سيرون أحدث التغريدات أولاً.

بمجرد تنفيذ التغييرات الجديدة، سيتمكن المستخدمون من التمرير فقط لتغيير نمط الخلاصة.