شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن أداة جديدة للتنقل على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف الميزة إلى تحسين تجربة التصفح على المنصة، وقال ماسك في تغريدة: "سيأتي التنقل على تويتر في شهر يناير والذي يسمح بالتمرير إلى الجانب للتبديل بين التغريدات الموصى بها والمتبعة ، والاتجاهات، والموضوعات ، وما إلى ذلك، وحتى ذلك الحين، انقر فوق رمز النجمة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة الرئيسية للتبديل".
وأثناء الرد على تغريدة، قال Musk أيضًا إن التمرير عبر القوائم سيتم تمكينه أيضًا، وأشار إلى أنه "أثناء قيامنا بتحسين تويتر AI، ستصبح التغريدات والقوائم والموضوعات الموصى بها رائعة" ، مضيفًا أنه من الجيد التبديل ذهابًا وإيابًا.
يمكن لمستخدمي تويتر حاليًا التبديل بين نمطين من الخلاصات. يمكنهم النقر / النقر فوق النجوم الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر للتبديل بين نمطين. في أحد الأنماط ، سيتمكن المستخدمون من رؤية جميع التغريدات الرئيسية ، وفي الآخر ، سيرون أحدث التغريدات أولاً.
بمجرد تنفيذ التغييرات الجديدة، سيتمكن المستخدمون من التمرير فقط لتغيير نمط الخلاصة.