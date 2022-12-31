شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوطنى الأمريكى NLRB يتهم تسلا بانتهاك قانون العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم المجلس الوطني الأمريكى لعلاقات العمل NLRB تسلا بانتهاك قانون العمل من خلال منع الموظفين في أورلاندو بولاية فلوريدا من التحدث عن أمور مكان العمل، وفقًا لـBloomberg ونقلاً عن engadget.

وقدم المدير الإقليمي في تامبا NLRB شكوى ضد صانع السيارات في سبتمبر لخرقه القانون عندما أخبر الموظفين بعدم مناقشة رواتبهم مع أشخاص آخرين وعدم التحدث عن إنهاء موظف آخر.

بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى ملف المؤسسة الإخبارية الذي تم الحصول عليه من خلال طلب قانون حرية المعلومات، ورد أن إدارة Tesla طلبت من الموظفين "عدم تقديم شكوى إلى مديري المستوى الأعلى" بشأن ظروف عملهم.

وكان على Tesla مواجهة العديد من الشكاوى من قبل NLRB على مدار السنوات الماضية، وفي عام 2021 وجدت الوكالة أن صانع السيارات قد انتهك قوانين العمل الأمريكية بطرد ناشط نقابي وتهديد مزايا العمال.

وأمر NLRB الشركة بإعادة تعيين الناشط النقابي ريتشارد أورتيز وإزالة جميع إشارات الإجراءات التأديبية من ملفاته، كما أمرت رئيس Tesla Elon Musk بحذف تغريدة اعتبرتها المحكمة تهديدًا بأن الموظفين سيتخلون عن خيارات الأسهم المدفوعة للشركة إذا انضموا إلى نقابة، ولا تزال التغريدة المعنية حية وتستأنف Tesla حكم NLRB في المحكمة.

وقال متحدث باسم الوكالة بلومبرج أن القاضي سيستمع إلى الشكوى المقدمة من المدير الإقليمي في تامبا في فبراير، كما يشير المنشور لا يزال بإمكان الشركات استئناف قرار قضاة الوكالة أمام أعضاء NLRB في واشنطن ثم إلى المحكمة الفيدرالية ، لذلك قد يستغرق أي إجراء تصحيحي سنوات.