شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" تطلق نسخة جديدة لكشف "المحتوى الجنسى الصريح".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تطبيق تيك توك عن نظام تصنيف جديد فى وقت سابق من هذا العام يسمى مستويات المحتوى لمساعدته على تحديد محتوى "ناضج" أكثر، وعمل خلاله على طرق جديدة لتقييد أنواع معينة من المحتوى بحسب العمر كجزء من حملة أوسع لتكثيف ميزات الأمان للمستخدمين الأصغر سنًا، وفقًا لتطبيق engadget.

والآن أعلنت الشركة أن لديها تحديث آخر على تلك الجهود، وفي منشور على المدونة تقول الشركة إنها تطلق نسخة جديدة من "نموذجها الإيحائي الحدودي"، والذي تستخدمه الشركة تلقائيًا لتحديد "المحتوى الجنسي الصريح أو الموحي أو الحدودي".

ووفقًا لمتحدث باسم TikTok فإن النموذج الجديد قادر بشكل أفضل على اكتشاف ما يسمى بـ "محتوى الحدود" ، وهى مقاطع الفيديو التي لا تخالف قواعد التطبيق صراحة ، ولكنها قد لا تكون مناسبة للمستخدمين الأصغر سنًا.

وتيك توك ليس النظام الأساسى الوحيد لتصفية هذا النوع من المحتوى من التوصيات، حيث حاول Instagram منذ فترة طويلة إزالة الأعشاب الضارة من المحتوى الحدودى من توصياتها .

لكن المحتوى الذي يحتوي على مواضيع "ناضجة" ، ولكن لا يحتوي على عُري صريح ، كان من الصعب منذ فترة طويلة على الأنظمة الآلية اكتشافه باستمرار.

ولم تقدم TikTok تفاصيل حول مدى دقة النظام الجديد ، لكنها شاركت فيه منذ 30 يومًا ، حيث منعت الشركة حسابات المراهقين من مشاهدة أكثر من مليون مقطع فيديو موحى جنسيًا بشكل علني.

وفى مكان آخر، يطرح التطبيق أيضًا قدرة منشئي المحتوى على قصر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على المشاهدين البالغين، وكانت هذه الميزة متاحة سابقًا فقط لمقاطع الفيديو المباشرة ، ولكن سيتم تمكينها الآن للمقاطع القصيرة أيضًا.