شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنوك الروسية تختبر لصاقات NFC جديدة للدفع الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام روسية أن عددا من البنوك الرائدة في البلاد بدأت باختبار لصاقات NFC جديدة لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني على عملائها حسبما نقلت RT.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصرف Sberbank الروسي بدأ باختبار لصاقات جديدة تعتمد تقنيات NFC للدفع الإلكتروني، ويمكن تثبيت هذه اللصاقات بسهولة على أي هاتف بما في ذلك هواتف آيفون، وعن طريقها يمكن دفع ثمن المشتريات إلكترونيا في أي متجر يعتمد هذه التقنيات، وبعد انتهاء اختبار هذه اللصاقات ستتوفر لعملاء المصرف.

وفي خطوة شبيهة يقوم مصرف VTB الروسي أيضا باختبار مجموعة من لصاقات الدفع الجديدة، ومن المقرر أن يطلق مجموعة اختبارية منها لعملائه أوائل عام 2023، وكذلك الأمر بالنسبة لمصرف "Dom.RF" الروسي أيضا.

ومن جهتهم أعلن الخبراء في مصرف Credit Bank of Moscow أنهم يقتربون من الانتهاء من اختبار لصاقات إلكترونية جديدة أيضا، ويستعدون لتوفيرها لعملاء المصرف في يناير المقبل، وأوضح الخبراء في مصرف Absolut Bank الروسي أيضا أن تقنية الدفع باستخدام ملصقات NFC تمنح ميزة لمستخدمي iPhone الذين ليس لديهم القدرة على الدفع باستخدام هاتف ذكي، وأن هذا النوع من عمليات الدفع الإلكتروني سيكون مطلوبا في روسيا حتى ظهور"الروبل الرقمي".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الشركات والمؤسسات الغربية التي كانت توفر خدمات الدفع الإلكتروني حول العالم كانت قد فرضت قيودا على استخدام خدماتها في روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.