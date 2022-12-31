شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستحوذ على شركة Luxexcel لتصنيع العدسات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Meta برمى الكثير من الأموال فى metaverse من خلال استحواذها على Luxexcel وهى شركة مقرها هولندا متخصصة في طباعة العدسات الطبية ثلاثية الأبعاد للنظارات الذكية.

وتم الإبلاغ عن الأخبار لأول مرة من قبل منفذ De Tijd الهولندي ( عبر TechCrunch ) ، لكن Meta أكدت منذ ذلك الحين لـ The Verge أنها اشترت الشركة.

وتقول ميتا فى بيان قدمه Ryan Moore رئيس الاتصالات المالية فى الشركة "نحن متحمسون لانضمام فريق Luxexcel إلى Meta ، مما يعمق الشراكة القائمة بين الشركتين.

وفى حين أن شروط الصفقة غير معروفة ، كشف رئيس Meta CTO و Reality Labs ، Andrew Bosworth ، فى منشور مدونة فى وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة تضخ "حوالى نصف" نفقات تشغيل القسم الذى يركز على metaverse فى الواقع المعزز (AR) ، بينما يسعى النصف الآخر إلى بناء منتجات الواقع الافتراضى (VR) مع استمرار نزيف المليارات .

وتقول شركة Luxexcel التى تأسست عام 2009 ، إنها تستطيع دمج العناصر اللازمة لخلق تجربة واقع معزز داخل عدسة طبية ، مثل الأفلام الثلاثية الأبعاد وأجهزة العرض.

وفى عام 2021 دخلت فى شراكة مع WaveOptics الشركة التي توفر شاشات Snap's Spectacles ، لإنشاء عدسة مزودة بأدلة موجية ، أو تقنية العرض الشفافة اللازمة لتركيب الكائنات الافتراضية على بيئة المستخدم الواقعية.

وحتى عندما تعمل Meta على بناء أول زوج من نظارات الواقع المعزز ، فقد لا نرى منتجًا نهائيًا لبعض الوقت، ويقول بوسورث إن نظارات Meta AR "ستتطلب سنوات من التقدم" لأنها تحاول جعل الجهاز "أنحف وأخف وزنًا وأسرع وأكثر قوة.

وفي يونيو ، أفاد Alex Heath من The Verge أن الإصدار الأول من نظارات Meta الواقع المعزز سيكون متاحًا فقط للمطورين تمامًا مثل Snap's Spectacles ، بينما يمكن أن يتوفر زوجان لاحقان للمستهلكين على مدار عدة سنوات.

لكن Meta تقترب أكثر من هدفها ، حيث أضافت مرور الفيديو الملون إلى سماعة Quest Pro الجديدة باهظة الثمن ، كما دخلت في شراكة مع Ray-Ban في عام 2021 لإطلاق Ray-Ban Stories ، وهو زوج من النظارات الذكية المزودة بكاميرات ومكبرات صوت وميكروفونات، ولا تأتى العدسات مع شاشات مدمجة ، ولكن ربما هذا شىء يمكن أن يساعد الاستحواذ الجديد من Meta على تحقيقه فى المستقبل.