OnePlus 11 يبدو أقرب مما نظن لكن ون بلس ليست في موقف جيد

OnePlus 11 هاتف ون بلس الرائد الجديد يقترب بشدة كبيرة، حيث ان الميعاد الرسمي لإطلاقه العالمي معروف الآن وهو السابع من شهر فبراير لعام 2022، الهاتف يصدر في منافسة مباشرة لهاتف سامسونج الرائد S23، هاتف ون بلس الجديد بالفعل نعرف جزءًا كبيرًا من مواصفاته فقد اكدت OnePlus بالفعل جزء من هذه المواصفات والتصميم النهائي للهاتف وها نحن ننتظر اطلاق الهاتف، لكن قد يصدر الهاتف ابكر من الميعاد الرسمي الخاص به، مع ذلك فالشركة ليست في موقف جيد وسط الشركات، متى نرى OnePlus 11 وماذا يحدث؟ دعنا نتحدث قليلًا

OnePlus 11 في يناير المقل

عكس المنتشر وان يُطلق الهاتف في فبراير الا ان ون بلس ستُطلق الهاتف في شهر يناير في الصين، هذه عادة لدى الشركات الصينية الكبرى ان تطلق هواتفها في الصين اولًا ثم بعد فترة وجيزة تطلقها للسوق العالمي، هذا الأمر طبيعي لا مشكلة في هذا الأمر وننتظر اطلاق هاتف ون بلس في الصين قبل ان نبدأ بالحديث عن مواصفاته ومميزاته وامكانياته، الذي بالطبع قد تحدثنا عن ما تم تأكيده منها بالفعل في خبر سابق، لكن معضلة OnePlus هذه المرة كبيرة بعض الشيء، المعضلة تكمن في مستوى هواتفها الأخير، ماذا اقصد؟ تابع الفقرة القادمة

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OnePlus في مأزق كوميدي

اليوتيوبر الشهير MKBHD (Marques Brownlee) يُصدر كل عام فيديو يوزع من خلاله جوائز للهواتف الذكية وأي الهواتف أفضل من الأخرى، لكن هناك جائزة محددة لا يحبها أحد وهي جائزة Bust of the Year، اسوأ هاتف خلال العام، جائزة قد حصل عليها هاتف مثل الـGalaxy Note 20 النسخة العادية في عامه، هذا العام كانت من نصيب الـOnePlus 10T وبالطبع ياله من أمر محرج لشركة كانت من افضل الشركات في الساحة، تتفق او تختلف مع MKBHD لكن كان OnePlus 10 فعلًا واحد من اسوأ هواتف العام وخاصة OnePlus، كعادة دعائية الشركات الفائزة تطلب من ماركيز الجوائز الخاصة بها فهو يقوم بتصنيع الجوائز فعليًا، فقامت OnePlus بطلب الجائزة، بتحدي لماركيز بأنهم سيغيرون رأيه في العام القادم مع OnePlus 11.

قبل ان نخبرك ما هي المشكلة، اريدك ان تجاوبني هل يمكنك ان كنت تعمل في شركة -خاصة في قسم التسويق للشركة- ان تظهر على العلن بجهاز او منتج منافس لشركتك؟ اعني الرئيس التنفيذي لشركة Samsung مثلًا يمكنه استعمال الـiPhone كجهاز شخصي هو حر في قراره، لكنه لا يمكن ان يظهر للعلن الا بهاتف Samsung، ما فعلته OnePlus هنا هو العكس، فقد كانت تغريدتهم من هاتف iPhone وهذا ما ظهر لماركيز حيث انه يستعمل تطبيق خارجي لتويتر لازال يُظهر مصدر التغريدة من أي جهاز، فالأمر كوميدي ان الشركة تريد ان تدافع عن اجهزتها لكن الحساب الرسمي للشركة يُغرد من هاتف شركة منافسة، نعلم ان هذا الأمر بيد شركة اعلانات وتسويق في الأخير لكن انت كمستخدم لا تدري أي شيء حول سياسات الشركات ما تراه امامك ان شركة تستعمل نظام Android تُصدر تغريدة من هاتف منافس، الا يُضعف هذا موقف الشركة امامك؟ فهو توقيت سيء وتغريدة سيئة لمثل هذا الخطأ.

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