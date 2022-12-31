شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بنمو سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويشير التقرير أيضًا إلى أن السوق سيشهد أيضًا منافسة شديدة مع إطلاق الهواتف القابلة للطي من العديد من المصنّعين الأصليين للأجهزة، ووفقًا لتوقعات سوق الهواتف الذكية القابلة للطي العالمية الصادرة عن Counterpoint Research ، تقرير الربع الثالث من عام 2022 ، نمت الشحنات التراكمية في الربع الأول والربع الثالث من عام 2022 بنسبة 90٪ لتصل إلى 9.5 مليون وحدة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.

وتتوقع شركة أبحاث السوق أنه بحلول نهاية السنة المالية 2022 ، ستصل الشحنات العالمية القابلة للطي إلى 14.9 مليون وحدة. وأوضحت أن نمو الشحنات من المقرر أن ينخفض في الربع الرابع من عام 2022 بسبب التضخم العالمي والانكماش الاقتصادي.

وقال تارون باثاك ، مدير ممارسة الهواتف الذكية العالمية بشركة Counterpoint ، في بيان: "تكون الأرقام صغيرة عند وضعها في سياق السوق الأوسع ، ولكن بالنظر إلى القطاع الفائق الأهمية (1000 دولار وما فوق) ، نرى بداية قابلة للطي تترسخ، وفي هذه الفئة ، بلغت أسهم الشحن القابلة للطي المكونة من رقمين هذا العام ، ونتوقع أن ترتفع فوق 20٪ في عام 2023.

ونظرًا لزيادة المنافسة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي ، من المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الهواتف الذكية في عام 2023، ويشير Counterpoint إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي يمثل عقبة رئيسية في طريق تعميمها.