شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بنمو سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتتوقع شركة أبحاث السوق أنه بحلول نهاية السنة المالية 2022 ، ستصل الشحنات العالمية القابلة للطي إلى 14.9 مليون وحدة. وأوضحت أن نمو الشحنات من المقرر أن ينخفض في الربع الرابع من عام 2022 بسبب التضخم العالمي والانكماش الاقتصادي.
وقال تارون باثاك ، مدير ممارسة الهواتف الذكية العالمية بشركة Counterpoint ، في بيان: "تكون الأرقام صغيرة عند وضعها في سياق السوق الأوسع ، ولكن بالنظر إلى القطاع الفائق الأهمية (1000 دولار وما فوق) ، نرى بداية قابلة للطي تترسخ، وفي هذه الفئة ، بلغت أسهم الشحن القابلة للطي المكونة من رقمين هذا العام ، ونتوقع أن ترتفع فوق 20٪ في عام 2023.
ونظرًا لزيادة المنافسة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي ، من المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الهواتف الذكية في عام 2023، ويشير Counterpoint إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي يمثل عقبة رئيسية في طريق تعميمها.